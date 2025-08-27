  1. استانها
مدیران خبرگزاری ها فرماندهان جنگ نرم هستند

شیراز- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس با تأکید بر اینکه دنیای امروز، دنیای روایت‌هاست، جایگاه خبر را در مسائل کنونی بسیار با اهمیت دانست و مدیران خبرگزاری ها رافرماندهان جنگ نرم معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان، صبح چهارشنبه در پانزدهمین نشست مدیران خبرگزاری مهر استان فارس اظهار کرد: دنیای امروز، دنیای روایت‌هاست.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه خبر در مشکلات و مسائل، تأکید کرد: امروز این اهمیت دوچندان شده است و هر کدام از مدیران خبرگزاری یک فرمانده جنگ نرم هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به اینکه این نشست با هدف حضور پربارتر و فعال‌تر خبرگزاری و انتقال تجربیات، تبادل ایده‌ها و ابتکارات برگزار شده است، گفت: شیراز آمادگی دارد که میزبان فعالان رسانه‌ای از اقصی نقاط ایران باشد چرا که اهالی رسانه پرچم‌دار و چراغ‌دار مسیر بصیرت، ظفر و پیروزمندی هستند.

