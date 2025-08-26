امروز همه باید در جهاد تبیین ایفای نقش کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان صبح سه شنبه در جلسه جهاد تبیین حرم شاهچراغ (ع) گفت: امروز که پس از ۲ ماه از عزاداری حسین دور هم جمع شده‌ایم باید بدانیم حسین چراغ هدایت و کشتی نجات است، ما نیز برای روشنگری دور هم جمع شده‌ایم و وظیفه ما کمتر از روشنگری نیست.

وی با اشاره به جهاد تبیین که مقام معظم رهبری بارها به آن اشاره کرده و آن را به‌عنوان یک واژه قطعی و فوری به تک تک ما تکلیف کرده‌اند، ادامه داد: جمعی که دور هم جمع شده‌اید، همه فرهیختگان و کنشگران و فعالان فرهنگی در سومین حرم اهل بیت علیهم السلام در ایران اسلامی هستید.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس افزود: شما خادم یاران رضوی که خاک پای شما را توتیای چشم خود می‌دانیم، اعضای مدرسه عالی حکمرانی شورای مرکزی و مسئولین هماهنگی مناطق مختلف در عرصه‌های مختلف فرهنگی؛ از علمیه خواهران گرفته تا فعالان دیگر، بیایید همه با هم در یک حرکت جمعی کارهای بزرگ را شروع کنیم.

حجت الاسلام ولدان تصریح کرد: ما با محوریت و قطب حرم مطهر در برنامه‌های فرهنگی به عنوان یک اصل و راهبرد ثابت فعالیت خواهیم کرد و اتفاقات خوبی را به لطف خداوند رقم می‌زنیم.