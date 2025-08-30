به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد باقر ولدان صبح شنبه در گردهمایی مدیران کل تبلیغات اسلامی استان‌های فارس، بوشهر و هرمزگان در شیراز گفت: هدف از این نشست منطقه‌ای، تقویت همگرایی، هم‌اندیشی و هم‌افزایی در عرصه جهاد تبیین است.

وی ادامه داد: استان فارس با جمعیت ۵ میلیون نفر و ۳۷ شهرستان، بیش از ۵۰۰۰ مسجد و ۸۰۰۰ هیئت دارد و از نظر فرهنگی و اقلیمی تنوع زیادی دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس افزود: این استان، هم‌پوشانی‌های زیادی با استان‌های بوشهر و هرمزگان در زمینه‌های ژئوپولیتیک، فرهنگی و فکری دارد و خانواده‌های مختلفی مانند خانواده‌های ترک، عرب، فارس و لر در آن ساکن هستند.

حجت الاسلام ولدان بر اهمیت همکاری‌های فرهنگی، تجاری و تبلیغی تأکید کرد و گفت: شیراز، به عنوان سومین حرم اهل بیت (ع) در ایران، با میراث فرهنگی و ادبی غنی، محل برگزاری این برنامه‌ها است و هدف، شروعی نو در فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به موضوع مهم جهاد تبیین، تصریح کرد: عرصه جهاد تبیین نیازمند هم اندیشی ها با حضور همه اندیشمندان این حوزه مهم است.