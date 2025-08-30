تبلیغ دین در عصر نوین با استفاده از هوش مصنوعی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمدعلی مدرسی طباطبایی عصر شنبه در گردهمایی مدیران کل تبلیغات اسلامی استانهای فارس، بوشهر و هرمزگان در شیراز به اهمیت وحدت و رنگ مشترک در تمامی عرصههای فرهنگی و دینی تأکید و ابراز امیدواری کرد که با برگزاری نشستهای مختلف، بتوان نکات مثبت یکدیگر را گرفت و باعث رشد و پیشرفت استانها شد.
وی به موضوع تقسیمبندی مناطق در سازمان تبلیغات اسلامی پرداخت و بر اساس تفاوتهای جغرافیایی و فرهنگی استانها، بهگونهای که طراحی فعالیتها متناسب با هر منطقه باشد، تأکید کرد و سپس افزود: به عنوان نمونه، تفاوتهای میان استانهای فارس، بوشهر، هرمزگان و خلیج فارس وجود دارد، لذا اهمیت شناخت و نزدیکتر بودن مناطق نسبت به هم تأکید میشود.
آیتالله مدرسی طباطبایی به اهمیت وظیفه تبلیغ و تبیین در اسلام اشاره کرد و گفت: این رسالت، میراث انبیا است و نباید آن را تنها به عنوان شعار یا تبلیغات سطحی دید، بلکه باید در قالب سیستمی درونی و سازمانی انجام شود.
وی بر نقش پیامبر و ائمه در حفظ و تبیین معارف دینی اشاره کرد و افزود: سازمان تبلیغات، در قالب یک نهاد مردمی و علمی، رسالت خود را بر اساس تعالیم اسلام و میراث پیامبر انجام میدهد.
نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری وظیفه تبلیغ را شامل محتوا، زبان و ابزارهای متناسب با زمان و فناوریهای روز دانست و بر ضرورت تطابق تبلیغ با زبان و نیازهای زمان تأکید کرد.
وی ادامه داد: علما و روحانیون همواره با اخلاص و فداکاری، فرهنگ دینی را احیا کردهاند، حتی در دورانهایی که دینزدایی و تضعیف ارزشهای دینی در جامعه وجود داشته است.
آیتالله مدرسی طباطبایی بر اهمیت شناخت زمان و ابزارهای ارتباطی در تبلیغ تأکید کرد و گفت: اگر در زمان مناسب و با ابزار مناسب عمل نکنیم، دیگران جای ما را خواهند گرفت.
وی بر ضرورت تطابق تبلیغ با ادبیات و فرهنگ زمان تأکید کرد و افزود: پیامبران بر اساس زمان و نیازهای مردم، معجزات و پیامهای خود را ارائه دادهاند، بنابراین، وظیفه روحانیون و مبلغان است که در هر زمان، متناسب با ابزار و زبان آن، رسالت خود را انجام دهند.
نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری بر اهمیت شناخت مسئولیت و نقش تاریخی روحانیون اشاره کرد و گفت: در شرایط کنونی، دین و سیاست در هم تنیده شده و موفقیت یا شکست نظام اسلامی به عهده روحانیون است. نقش آنان در تاریخنویسی و ساختن آینده کشور بسیار مهم است و باید با درک صحیح از وظایف و نقشهای خود، در زمان و مکان مناسب، فعالیتهای مؤثر انجام دهند.
آیتالله مدرسی طباطبایی با اشاره به ضرورت مطالعه، کار و بهروزرسانی فعالیتهای علمی تصریح کرد: تغییرات در دولت و گفتمانهای سیاسی نیازمند ابزارهای نوین و برنامهریزیهای خاص است. همچنین، نقش و جایگاه روحانیون در جامعههای مختلف، از جمله استان فارس، با توجه به تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی، مورد اشاره قرار میگیرد. شناخت این تفاوتها و تطابق فعالیتها با نیازهای هر منطقه، برای موفقیت در تبلیغ و تبیین دین ضروری است.
نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود، به اهمیت هماهنگی میان دین و سیاست و ضرورت داشتن ابزارهای مناسب برای فعالیتهای تبلیغی اشاره کرد و افزود: اگر این هماهنگی و ابزارها نباشد، مشکلات و چالشهایی ایجاد میشود که میتواند به تضعیف نظام منجر گردد. بنابراین، استانی بودن و ویژگیهای مکانی هر منطقه باید در برنامهریزیها مدنظر قرار گیرد و البته تلاشهای انجامشده در این حوزه، قابل تقدیر است.
آیتالله مدرسی طباطبایی به نقش شهدای انقلاب و شخصیتهای ارزشمند اشاره کرد که در مسیر انقلاب و اسلام جانفشانی کردهاند بنابراین اهمیت حفظ و ترویج میراث آنان در جامعه بسیار مهم است.
وی به ضرورت همفکری، هماندیشی و همافزایی در سازمان تبلیغات اسلامی تأکید کرد و گفت: باید از غفلتها و عقبماندگیها جلوگیری کرد و در مسیر تحقق اهداف انقلاب و ظهور امام زمان (عج) گام برداشت.
نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری به فعالیتهای سازمان تبلیغات در دوره مدیریت سردار قمی اشاره کرد که تمرکز ویژهای بر نقشآفرینی بانوان، نوجوانان، هیئات، مساجد و دیگر اقشار جامعه داشتند.
وی به نمونههایی از این فعالیتها اشاره کرد و گفت: برگزاری جشنهای غدیر، برنامههای فرهنگی و حرکتهای اجتماعی خلاقانه نشاندهنده تلاش برای ترویج فرهنگ اسلامی و ایجاد حرکتهای پایدار است. همچنین، طرحهایی مانند نمایشگاههای حرف نو در شهرستانها، با هدف تبیین نقش هر قشر در انقلاب و تقویت وظیفه ملی و دینی، معرفی شده است.
آیتالله مدرسی طباطبایی گفت: در این نمایشگاهها، هر قشر با توجه به نیازها و اثرگذاریهای خاص خود، برنامهریزی و فعالیت میکند تا نقش خود را در میدان ایفا کند و افکار عمومی را برای حمایت از اهداف انقلاب اسلامی آماده سازد. این اقدامات، با بهرهگیری از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی، در قالب برنامههای منظم و هدفمند، نقش مهمی در تبیین و ترویج پیامهای انقلاب دارند. هدف نهایی این فعالیتها، تقویت روحیه و اراده مردم برای ایستادگی و حمایت از نظام اسلامی است و در نتیجه، زمینهساز ظهور امام زمان (عج) میباشند.
وی به اهمیت بهرهگیری از فناوریهای نوین در حوزه جهاد تبیین و نقش آن در تقویت فعالیتهای گروهی و سازمانی تأکید کرد و گفت: فناوریهای جدید میتوانند حرکتهای بدیعی در فضای جهاد تبیین ایجاد کنند، زیرا این فعالیتها نیازمند ابزارهای مناسب و کارآمد هستند تا بتوانند در اقشار مختلف با سلایق متفاوت تأثیرگذار باشند.
نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری بر اهمیت کار گروهی و تعریف نقش هر فرد در قالب سنگرهای مختلف تأکید کرد و گفت: این فناوری میتواند به لطف خداوند، تحولی در این حوزه باشد.
وی به نقدهای داخلی و چالشهای سازمان تبلیغات اسلامی نیز اشاره کرد و افزود: تراکم کار، غفلت از وظایف و نیاز به بازسازی و اصلاح ساختارها برای جلوگیری از بنبستها و افزایش بهرهوری باید مورد توجه باشد.
نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری بر اهمیت نقد سازنده و عدم تعارف در سازمان تأکید کرد و گفت: باید از اشتباهات گذشته درس گرفت و سازمان را به سمت نوآوری و کارآمدی سوق داد.
وی به نقش خبرگان و ضرورت فعالیت بیشتر در این حوزه اشاره و پیشنهاد تشکیل کمیتههایی برای بررسی عملکرد و پیشرفتهای سازمان را مطرح کرد.
آیتالله مدرسی طباطبایی بر ضرورت همافزایی و همکاری بین استانها در میدان طراحی عملیات تأکید کرد و پیشنهاد داد جلسهای برای تبادل نظر و همافزایی در قالب گفتوگوهای هدفمند برگزار شود.
