نود و نهمین دوره اجلاس روسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری با حضور وزیر علوم در همدان و به میزبانی دانشگاه بوعلی سینا برگزار شد. این دوره از اجلاس با حضور وزیر علوم در مزار شهدای گمنام دانشگاه بوعلی و ادای احترام به خانواده شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه و سپس سخنرانی حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، حجت الاسلام مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، آیت الله شعبانی، نماینده ولی فقیه در استان همدان، حمید ملانوری شمسی، استاندار همدان و دکتر مجذوبی رئیس دانشگاه بوعلی آغاز به کار کرد. در پایان روز اول وزیر علوم با رونمایی از سردیس اکبر اعتماد، بنیان گذار سازمان انرژی اتمی ایران به وی ادای احترام نمود.