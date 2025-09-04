به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیماییصراف شامگاه پنجشنبه در آئین اختتامیه اجلاس رؤسای دانشگاهها، پژوهشگاهها و پارکهای علم و فناوری کشور که به میزبانی دانشگاه بوعلیسینا همدان برگزار شد، با قدردانی از میزبانی این دانشگاه اظهار کرد: بازخورد مسئولان حاضر در نشست نشان داد از نظر برنامهریزی و محل برگزاری جلسات، رضایت کاملی وجود داشته و چندین نشست موازی با هماهنگی مطلوب برگزار شده است.
وزیر علوم با اشاره به همزمانی نشست با آغاز سال تحصیلی جدید، هدف اصلی اجلاس را هماهنگی مدیران، تبیین سیاستهای برنامه هفتم و اولویتهای وزارت علوم دانست و افزود: دانشگاه نهادی بروکراتیک نیست؛ مأموریت آن تربیت نیروی متخصص، تولید دانش و ارتقای فناوری کشور است. لازم است فرآیندهای اداری کوتاهتر و خدمات آموزشی و رفاهی به دانشجویان تسهیل شود.
سیماییصراف، دانشگاه را خانه دوم دانشجویان دانست و تأکید کرد: نباید دانشگاه را یک توقفگاه موقت میان مدرسه و جامعه دید. اینجا محل ساختهشدن شخصیت و تخصص دانشجوست و باید تعلق خاطر به محیط دانشگاه بیشتر شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت علمی و تاریخی همدان گفت: این شهر سابقهای درخشان در تمدن ایران دارد و دانشمندان بزرگی همچون مرحوم دکتر اعتماد را به کشور تقدیم کرده است.
وزیر علوم تحقیقات و فناوری از برنامه ارتقای خوابگاه دختران دانشگاه بوعلیسینا خبر داد و عنوان کرد: ۱۵۰۰ دانشجو در یک مجموعه با فضای ورزشی کوچک اسکان دارند که با هماهنگی انجامشده، محیط ورزشی و رفاهی توسعه خواهد یافت.
در ادامه، وی با تأکید بر ضرورت ورود سریع دانشگاهها به حوزه رشتههای نوظهور و بینرشتهای گفت: هوش مصنوعی و رشتههای مرتبط همچون بازاریابی دیجیتال و سئو باید وارد تقویم آموزشی شوند. این یک ضرورت ملی است، نه یک سرگرمی؛ غفلت از آن تهدیدی امنیتی برای کشور خواهد بود.
نظر شما