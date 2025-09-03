به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوریشمسی استاندار همدان، چهارشنبه در اجلاس ملی رؤسای دانشگاهها، پژوهشگاهها و پارکهای علم و فناوری کشور که در دانشگاه بوعلیسینای همدان برگزار شد، با اشاره به موقعیت راهبردی استان همدان اظهار کرد: این استان با وسعت ۱۹ هزار کیلومتر مربع و جمعیت دو میلیون نفری، در مجاورت شش استان غربی کشور قرار گرفته و فاصله کمتر از سه ساعته زمینی با پایتخت و مراکز استانی را داراست.
وی افزود: وجود اقلیم چهار فصل، منابع طبیعی بکر، بیش از ۶۰ هزار دانشجو، هفت دانشگاه مادر، سه مرکز تحقیقاتی دارویی و دهها شرکت دانشبنیان، همدان را به یکی از نواحی مستعد برای توسعه مبتنی بر فناوریهای نوین و مزیتهای بومی تبدیل کرده است.
استاندار همدان با تاکید بر نقش این استان در تقسیم کار ملی گفت: همدان قابلیت تبدیلشدن به هاب منطقهای غرب کشور در حوزه صادرات خدمات دانشبنیان، انرژیهای پاک، راهکارهای زیستفناورانه و هوش مصنوعی را دارد.
به گفته وی، در یک سال گذشته ۷۵ شرکت دانشبنیان در حوزههای تخصصی از جمله گیاهان دارویی، هوش مصنوعی و انرژیهای نو فعال شده و صادرات فناوری به ۱۴ کشور توسعه یافته است.
ملانوریشمسی از رشد چشمگیر سرمایهگذاری در همدان خبر داد و افزود: طی سال گذشته، ۴۷ درصد از کل سرمایهگذاری خارجی تاریخ استان معادل ۱۶۸ میلیون دلار جذب شده است؛ این رقم به همراه سرمایهگذاری داخلی ۱۵۰۰ میلیارد تومانی، بیانگر جهش در زیرساختهای نوآوری است.
وی احداث حدود ۲۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی را از پروژههای محوری استان دانست و گفت: ۵۰۰ مگاوات از این ظرفیت تا پایان سال به بهرهبرداری میرسد. به گفته استاندار، ارتفاع از سطح دریا، تابش مناسب خورشید و دمای سرد هوا مزیتهای طبیعی همدان برای توسعه انرژی خورشیدی محسوب میشوند.
استاندار همدان همچنین به ظرفیتهای استان در گردشگری سلامت دانشبنیان اشاره کرد و یادآور شد: همدان با منابع دارویی، اقلیم سلامتمحور، زیرساختهای پژوهشی و تجربه میزبانی بیماران خارجی، توانایی طراحی الگوی پیشرو در این حوزه را دارد. برگزاری کنفدراسیون گردشگری سلامت کشورهای عضو اکو و برنامهریزی برای ایجاد دهکده بینالمللی درمان و دانش در مجاورت غار علیصدر از جمله گامهای مهم در مسیر دیپلماسی نرم علمی و جذب گردشگران سلامت است.
به گفته وی، استقرار شرکتهای زیستفناور، برگزاری نمایشگاهها و نشستهای بینالمللی نظیر همایش حکمتانه، بخشی از رویکرد ترکیب ظرفیتهای علمی و فرهنگی همدان برای ایفای نقش مؤثر در اقتصاد دانشبنیان کشور است.
