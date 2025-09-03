به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مجذوبی، عصر چهارشنبه در اجلاس ملی رؤسای دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری کشور که به میزبانی دانشگاه بوعلی سینا برگزار شد، با یادآوری تلاش همکاران دانشگاه بوعلی سینا برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این اجلاس که به‌دلیل «جنگ تحمیلی ۱۲ روزه» پیش‌تر به تعویق افتاده بود، اظهار کرد: از این‌که افتخار میزبانی بزرگان آموزش عالی کشور را داشتیم، به خود می‌بالیم. امیدواریم این رویداد به‌عنوان برگ زرینی در تاریخ دانشگاه بوعلی سینا ثبت شود.

وی با اشاره به گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع از کشور و دانشمندان شهید، از شهید دکتر مهدی جمشیدی، دانشجوی دکترای مکانیک دانشگاه و فرمانده یگان موشکی سپاه نام برد که پس از ده‌ها پرتاب موفق موشکی در جریان جنگ اخیر به شهادت رسید.

مجذوبی همچنین شهادت دکتر شمس‌بخش را که در حمله رژیم صهیونیستی جان باخت، تسلیت گفت.

رئیس دانشگاه بوعلی سینا با مرور دستاوردهای آموزش عالی پس از انقلاب، کسب رتبه ۱۵ علمی کشور، توسعه پارک‌های علم و فناوری و افزایش شرکت‌های دانش‌بنیان را از جمله موفقیت‌ها دانست و تصریح کرد: سرعت تحولات علمی و فناوری بسیار بالا رفته و باید با پیش‌بینی شرایط آینده خود را با تحولات همگام سازیم. فناوری هوش مصنوعی همانند اینترنت و تلفن همراه، تغییرات عظیمی در زندگی بشر ایجاد خواهد کرد و دانشگاه‌ها باید با ایجاد رشته‌ها، دانشکده‌ها و پژوهشکده‌های مرتبط، همپای توسعه جهانی حرکت کنند.

وی در ادامه به چالش‌های پیش‌روی آموزش عالی پرداخت و عواملی چون شرایط اقتصاد ملی، تحریم‌ها، ناترازی‌های انرژی و نوسانات سیاسی و اجتماعی را از متغیرهای مؤثر بر این حوزه برشمرد.

مجذوبی، مهم‌ترین مسائل جاری دانشگاه‌ها را «ادغام ناگهانی آموزش مجازی و حضوری و تعطیلی‌های مکرر»، «حقوق ناکافی اعضای هیئت علمی و کارکنان» که آن را «فاجعه» خواند، «بحران خوابگاه و تغذیه دانشجویی»، «کمبود بودجه به‌ویژه در بخش تعمیرات و تجهیزات»، «کندی روند توسعه شرکت‌های سرمایه‌گذاری دانشگاهی»، «فرسودگی تجهیزات آزمایشگاهی»، «مهاجرت نخبگان و اعضای هیئت علمی»، «افزایش مشکلات روحی و روانی دانشجویان و رشد آمار خودکشی»، و «مسئله مسکن اعضای هیئت علمی» عنوان کرد و در بخشی از سخنانش از تلاش‌های وزارت علوم در حوزه نهضت مسکن تقدیر کرد.

وی با تأکید بر لزوم افزایش مشارکت استادان در تصمیم‌گیری‌ها گفت: در دانشگاه بوعلی سینا، رؤسای دانشکده‌ها با رأی مستقیم استادان و با مشارکت ۹۴ درصدی انتخاب شدند و خرد جمعی نشان داد که دچار اشتباه نمی‌شود.