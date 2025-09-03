اجلاس ملی فرصتی برای ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش است

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه سید احمدرضا خضری، دبیر اجلاس ملی رؤسای دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری کشور، در آئین افتتاحیه این رویداد که به میزبانی دانشگاه بوعلی‌سینا همدان برگزار شد، با گرامیداشت یاد بزرگان و مفاخر علمی همدان، اظهار کرد: خوشحالیم که امروز در شهری نفس می‌کشیم که شخصیت‌هایی چون شیخ‌الرئیس بوعلی‌سینا، باباطاهر، عین‌القضات و ملاعلی آخوند در آن زیسته و بالیده‌اند.

وی افزود: دانشگاه بوعلی سینا دانشگاهی پیشرو در استان، اثرگذار در کشور و حتی جهان است که کارنامه‌ای درخشان در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی دارد و میزبان ده‌ها شخصیت علمی، اجرایی و سیاسی در طول سال‌های فعالیت خود بوده است.

خضری با یادآوری همزمانی این اجلاس با سالروز میلاد پیامبر اسلام (ص) و امام صادق (ع)، آن را فرصتی برای تقویت «وحدت ملی» و همبستگی جامعه دانشگاهی کشور دانست و خاطرنشان کرد: این رویداد در شرایطی برگزار می‌شود که از یک‌سو جامعه دانشگاهی هنوز سوگوار از دست دادن استادان، دانشجویان و کارکنان خود در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر است و از سوی دیگر، سایه تهدید و جنگ بر نهاد علم سنگینی می‌کند.

دبیر اجلاس ملی رؤسای دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری کشور با اشاره به آغاز سال تحصیلی ۴۰۴–۴۰۵، بر ضرورت هم‌اندیشی و تبادل تجربه میان رؤسای دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری تأکید کرد و گفت: افزایش کیفیت آموزش و پژوهش، حرکت به سوی آموزش کارآمد و هوشمند، مدیریت بهینه منابع و تنوع‌بخشی به درآمدها، استفاده از ظرفیت خیرین و نخبگان، ارتقای مهارت استادان و کارکنان، و بهبود شرایط زیست دانشجویی از اهداف این اجلاس است.

دبیر اجلاس ادامه داد: بخش مهمی از مشارکت‌کنندگان این دوره، رؤسای تازه‌انتصاب‌شده دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور هستند که ضمن بهره‌مندی از تجارب ارزشمند، نیازمند رایزنی با مدیران وزارت علوم و تبادل تجربه با همتایان خود هستند.

خضری همچنین با قدردانی از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مسئولانی که از برگزاری این نشست حمایت کردند، از همه عوامل اجرایی دانشگاه بوعلی‌سینا، از نگهبانی تا معاونان و مدیران، برای تلاش شبانه‌روزی‌شان سپاسگزاری کرد و گفت: امید داریم این اجلاس دو روزه، آغازگر مسیر تازه‌ای برای ارتقای جایگاه آموزش عالی کشور باشد.