دشمن در جنگ ۱۲ روزه به دنبال حذف نخبگان علمی ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، عصر چهارشنبه در اجلاس ملی رؤسای دانشگاهها، پژوهشگاهها و پارکهای علم و فناوری کشور که به میزبانی دانشگاه بوعلیسینا برگزار شد، با گرامیداشت یاد و نام شهدای علمی و نظامی کشور، اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی دشمن در جنگهای اخیر، ضربه زدن به جریان علم و حذف نخبگان علمی ایران بوده است.
وی با اشاره به شهادت جمعی از مدیران و استادان برجسته دانشگاهی در حوادث اخیر، تأکید کرد: در نگاه دینی، ارزش علم به قدری بالاست که در روایات، مرکب قلم دانشمند از خون شهید برتر دانسته شده و این جایگاه، مسئولیت ما را در حفاظت از سرمایههای علمی و انسانی دوچندان میکند.
رستمی افزود: تجربه نشان داده جریان علمی کشور همواره در کنار مدافعان امنیت قرار داشته و توانسته علاوه بر تولید دانش، در عرصههای دفاعی و ملی نیز پیشرو باشد.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر، آن را جلوهای آشکار از ماهیت واقعی تمدن غرب دانست و گفت: «در این نبرد، مراکز علمی و فرماندهان ما همسنگر بودند و دشمن، ناچار به پذیرش آتشبس شد.
وی با بیان اینکه جنگ نرم و شناختی دشمن علیه ذهن و باور نسل جوان همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: آمریکاییها خود اعتراف کردهاند که این جنگ تصویری، ذهن مثبت جوان ایرانی نسبت به غرب را به کلی تغییر داده است و امروز مسئولیت دانشگاهها، تبدیل آرمانها به ارزشهای زنده در زندگی جوانان است.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها خاطرنشان کرد: دانشگاهیان باید علاوه بر ارتقای جایگاه علمی کشور، در تربیت نیروهای مؤمن، متخصص و متعهد پیشگام باشند تا نهتنها در میدان علم که در صحنه دفاع از کشور و ارزشها پیروز بمانیم.
نظر شما