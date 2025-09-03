به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی‌موثقی، نماینده ولی فقیه در استان همدان، عصر چهارشنبه در اجلاس ملی رؤسای دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری کشور که به میزبانی دانشگاه بوعلی‌سینا برگزار شد، با بیان اینکه حضور در جمع دانشگاهیان و استادان برجسته، مایه نشاط و انگیزه است، اظهار کرد: امید دارم این نشست‌ها فرصتی برای بهره‌گیری متقابل و انتقال تجربه فراهم سازد.

وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی، افزود: دانشگاه‌ها باید بیش از پیش به گفت‌وگوی علمی و تضارب آرا بها دهند؛ چرا که اسلام دینی بر پایه استدلال و برهان است و هیچ هراسی از طرح پرسش و نقد ندارد.

آیت‌الله شعبانی‌موثقی با بیان اینکه نگاه ابزاری به علم، آفتی جدی برای محیط دانشگاهی است، تصریح کرد: اگر علم صرفاً به‌عنوان وسیله‌ای برای کسب ثروت دیده شود، منزلت آن آسیب خواهد دید. باید از میراث علمی و انگیزه‌هایی که دانشمندانی چون بوعلی‌سینا را برانگیخت، صیانت کرد؛ زیرا ارزش ذاتی علم، به جامعه عقلانیت می‌بخشد و بن‌بست‌ها را می‌شکند.

وی حفاظت از جایگاه علم را یکی از وظایف مهم وزارت علوم دانست و یادآور شد: نباید اجازه دهیم مشکلات اقتصادی و معیشتی، علم را به بازی بگیرند. تاریخ تمدنی ما سرشار از چهره‌هایی است که برای لذت علم کوشیدند، نه برای منفعت‌طلبی.

نماینده ولی فقیه در استان همدان در ادامه با تأکید بر اهمیت تربیت، گفت: دنیای امروز پر از متخصص است، اما بسیاری از آن‌ها بدون در نظر گرفتن اخلاق و انسانیت، از دانش خود برای تولید ابزارهای مرگ و نابودی استفاده می‌کنند. دانشگاه باید پیش از پرورش تخصص، انسانیت، وجدان و اخلاق را در دانشجویان نهادینه کند.

آیت‌الله شعبانی‌موثقی با استناد به آیه «ألست بربکم» در قرآن کریم، خاطرنشان کرد: ربوبیت الهی به معنای تربیت و شکوفاسازی استعدادهای انسانی است. دانشگاه رسالتی بزرگ بر عهده دارد تا بر اساس تعالیم الهی، انسان‌های متخصص و متعهد تربیت کند.