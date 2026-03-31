هشدار اتحادیه اروپا درباره اختلالات بلندمدت بازار نفت

کمیسر انرژی اتحادیه اروپا هشدار داد: باید برای اختلالات بلندمدت بازار نفت آماده شویم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، دان یرگنسن، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا امروز سه شنبه هشدار داد: باید برای اختلالات طولانی مدت بازار نفت در نتیجه جنگ علیه ایران (تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به ایران) آماده شویم.

کمیسر انرژی اتحادیه اروپا با ارسال نامه ای برای وزرای انرژی کشورهای عضو اضافه کرد که وابستگی اتحادیه اروپا به غرب آسیا و منابع انرژی آن برای تأمین فرآورده‌ های پالایش شده نفتی مانند گازوئیل و سوخت جت، در کوتاه‌مدت مایه نگرانی به شمار می آید.

این در حالیست که خبرگزاری آسوشیتدپرس ساعاتی پیخش در گزارشی اعلام کرد: قیمت بنزین در آمریکا به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۲۲ رسید و از ۴ دلار در هر گالن فراتر رفت.

شبکه تلویزیونی «ام اس ان بی سی» نیز در گزارشی تأکید کرد: قیمت بنزین در آمریکا برای اولین بار در بیش از ۳ سال گذشته به بالای ۴ دلار در هر گالن رسیده است، زیرا شوک عرضه نفت ناشی از جنگ خاورمیانه (تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به ایران)به سرعت هزینه‌ های خانواده‌ ها را افزایش داده است.