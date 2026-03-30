به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کوبادباته، دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا در خصوص تخلیه بار یک نفتکش روسی حامل صدها هزار بشکه نفت در کوبا در سخنانی متناقض ادعا کرد که با ارسال نفت به هاوانا «هیچ مشکلی ندارد.»

بر اساس اعلام این وبگاه، موضع گیری جاری ترامپ در حالی مطرح می‌ شود که کوبا تحت محاصره نفتی شدید آمریکا قرار داشته و با بحران انرژی مواجه است.

به گزارش راشا تودی، رییس جمهور آمریکا در پاسخ به سوال خبرنگاران در «ایرفورس وان» درباره گزارش نیویورک تایمز پیرامون اجازه ورود این نفتکش به کوبا، ادعا کرد: یک نفتکش آنجا است. مهم نیست کسی یک محموله بیاورد، چون آنها نیاز دارند. آنها باید زنده بمانند. من گفتم اگر کشوری می‌ خواهد همین الان نفت به کوبا بفرستد، من هیچ مشکلی ندارم، چه روسیه باشد چه نباشد!

گفتنی است که دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا پیشتر بارها کوبا را حتی به تجاوز نظامی تهدید کرده است.