به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انبیسینیوز، اعتراضات به افزایش قیمت سوخت در ایرلند در حالی وارد پنجمین روز خود شد که پلیس برای بازگشایی تنها پالایشگاه نفت این کشور با معترضان درگیر شد.
براساس این گزارش، کامیونها و تراکتورهای معترضان همچنان دسترسی به انبارهای حیاتی سوخت در دوبلین را محدود کرده اند.
جاستین کلی، رئیس پلیس ایرلند اعلام کرد با معترضان به شدت برخورد خواهد شد زیرا آنها به طور غیرقانونی زیرساختهای حیاتی را مسدود کرده و ایمنی عمومی را به خطر انداخته اند.
کوین مکپارلان، مدیر اجرایی «سوخت برای ایرلند» گفت که بیش از یک سوم از ۱۵۰۰ جایگاه سوخت روز شنبه سوخت خود را تمام کرده بودند و انتظار میرود در صورت تداوم انسداد جاده ها، این تعداد به شدت افزایش یابد.
اعتراضات با کاروانهایی با حرکت آهسته آغاز شد که دسترسی به انبارهای سوختی را که سوخت نیمی از ایرلند را تأمین میکنند، مسدود کرد. برخی از معترضان شب را در وسایل نقلیه خود خوابیدند و خواستار گفتگوی نمایندگان دولت با خود شدند.
