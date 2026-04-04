۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۴۹

اتحادیه اروپا در حال بررسی سهمیه‌بندی سوخت به‌دلیل بحران انرژی

کمیسر انرژی اتحادیه اروپا اعلام کرد این اتحادیه برای مقابله با شوک بلندمدت انرژی ناشی از تنش‌های خاورمیانه، گزینه‌هایی مانند سهمیه‌بندی سوخت و آزادسازی ذخایر راهبردی نفت را بررسی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دن یورگنسن روز جمعه (۱۴ فروردین) در گفت‌وگو با روزنامه فایننشال تایمز اعلام کرد اتحادیه اروپا برای آماده‌سازی در برابر شوک بلندمدت انرژی ناشی از تنش‌ها در خاورمیانه، در حال بررسی همه گزینه‌ها از جمله سهمیه‌بندی سوخت و آزادسازی بیشتر نفت از ذخایر راهبردی است.

وی گفت: این یک بحران بلندمدت است و قیمت انرژی برای مدت طولانی در سطح بالایی باقی خواهد ماند.

کمیسر انرژی اتحادیه اروپا افزود: پیش‌بینی می‌کنیم شرایط برای برخی فرآورده‌های حیاتی انرژی در هفته‌های آینده حتی وخیم‌تر شود.

یورگنسن همچنین پیش از نشست اضطراری وزیران انرژی اتحادیه اروپا که روز سه‌شنبه (۱۱ فروردین) به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، به دولت‌های عضو هشدار داده بود باید برای اختلال طولانی‌مدت در بازارهای انرژی در پی جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران آماده باشند.

وابستگی بالای اروپا به واردات سوخت باعث شده است این قاره به‌شدت از تنش‌های نظامی در خاورمیانه و نوسان‌های قیمت جهانی انرژی تأثیر بپذیرد. بر اساس گزارش‌ها، قیمت گاز در اروپا از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در ۲۸ فوریه (۹ اسفند ۱۴۰۴) تاکنون بیش از ۷۰ درصد افزایش یافته است.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

