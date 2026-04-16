به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس آژانس بین‌ المللی انرژی (IEA) امروز پنجشنبه در مصاحبه‌ با خبرگزاری آسوشیتدپرس اعلام کرد که اروپا «شاید حدود ۶ هفته سوخت جت داشته باشد» و در صورت تداوم انسداد عرضه نفت به دلیل جنگ علیه ایران، نسبت به لغو احتمالی پروازها آن هم «به زودی» هشدار داد.

فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین‌ المللی انرژی، تصویری شوکه کننده از پیامدهای جهانی «بزرگ ترین بحران انرژی که تاکنون با آن مواجه بوده‌ایم»، ترسیم کرد که ناشی از کاهش عرضه نفت، گاز و سایر منابع حیاتی از طریق تنگه هرمز است.

مدیر اجرایی آژانس بین‌ المللی انرژی سپس اضافه کرد: در گذشته گروهی به نام «وضعیت وخیم» وجود داشت. اکنون این وضعیت وخیم است و پیامدهای بزرگی برای اقتصاد جهانی خواهد داشت. این وضعیت هر چه بیشتر طول بکشد، برای رشد اقتصادی و تورم در سراسر جهان بدتر خواهد شد.

این نهاد دیروز نیز در بیانیه ای اعلام کرده بود: عرضه جهانی نفت در سال جاری به‌ دلیل اختلال در صادرات ناشی از درگیری‌ های خاورمیانه (غرب آسیا) کاهش می‌یابد و افزایش قیمت‌ها هم سبب افت تقاضا می‌شود.

چشم‌انداز آژانس بین‌المللی انرژی مقدار تأثیر تنش‌ها در غرب آسیا بر تغییرات بازار نفت را نشان می‌دهد و پیش‌بینی‌های پیشین این نهاد انرژی را مبنی بر مازاد قابل‌توجه عرضه در سال ۲۰۲۶ تغییر می‌دهد.

بر اساس این گزارش، قیمت نفت افزایش یافته و به سطح بی‌سابقه ۱۵۰ دلار برای هر بشکه نزدیک شده است و این موضوع مصرف‌کنندگان و دولت‌ها را تحت فشار قرار داده است تا در جهت صرفه‌جویی در مصرف سوخت اقدام کنند.

آژانس بین‌المللی انرژی در این گزارش اعلام کرد که عرضه نفت در سال جاری میلادی به‌دلیل تنش‌های غرب آسیا و اختلال تردد از تنگه هرمز یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز کاهش می‌یابد.

این مقدار معادل حدود ۱.۵ درصد از تقاضای جهان است و با پیش‌بینی ماه گذشته آژانس مبنی بر رشد یک میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه‌ای عرضه روزانه و افزایش ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه‌ای آن در گزارش ابتدای سال در تضاد است.

آژانس بین‌المللی انرژی با اعلام اینکه تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران چشم‌انداز جهانی مصرف نفت را به‌طور کامل تغییر داده است، پیش‌بینی می‌کند رشد تقاضا در سال جاری ۸۰ هزار بشکه در روز کاهش یابد.

به گفته آژانس، بر طرف شدن اختلال تردد از تنگه هرمز تنها مهم‌ترین متغیر در کاهش فشار بر منابع انرژی، قیمت‌ها و اقتصاد جهان است.