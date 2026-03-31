رایزنی روسای جمهور روسیه و مصر درباره تحولات منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز سه شنبه با صدور بیانیه‌ای از رایزنی تلفنی میان ولادیمیر پوتین و عبدالفتاح السیسی همتای مصری وی درباره اوضاع در غرب آسیا خبر داد.

کرملین در این باره اعلام کرد: ولادیمیر پوتین و عبدالفتاح السیسی روسای جمهور روسیه و مصر در تماسی تلفنی اوضاع خاورمیانه (غرب آسیا) را به تفصیل مورد بحث قرار دادند و بر لزوم توقف فوری درگیری‌ ها تأکید کردند.

در بیانیه دفتر ریاست جمهوری روسیه در این خصوص آمده است: روسای جمهور دو کشور همچنین درباره پروژه‌های سرمایه‌ گذاری کلان در بخش‌ های انرژی و صنعت گفتگو کردند.