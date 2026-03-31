۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۵۶

رایزنی روسای جمهور روسیه و مصر درباره تحولات منطقه

دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) از رایزنی میان روسای جمهور روسیه و مصر درباره تحولات منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز سه شنبه با صدور بیانیه‌ای از رایزنی تلفنی میان ولادیمیر پوتین و عبدالفتاح السیسی همتای مصری وی درباره اوضاع در غرب آسیا خبر داد.

کرملین در این باره اعلام کرد: ولادیمیر پوتین و عبدالفتاح السیسی روسای جمهور روسیه و مصر در تماسی تلفنی اوضاع خاورمیانه (غرب آسیا) را به تفصیل مورد بحث قرار دادند و بر لزوم توقف فوری درگیری‌ ها تأکید کردند.

در بیانیه دفتر ریاست جمهوری روسیه در این خصوص آمده است: روسای جمهور دو کشور همچنین درباره پروژه‌های سرمایه‌ گذاری کلان در بخش‌ های انرژی و صنعت گفتگو کردند.

