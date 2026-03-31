افزایش قیمت بنزین در آمریکا به بالاترین سطح از سال ۲۰۲۲

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری آسوشیتدپرس امروز سه شنبه در گزارشی اعلام کرد: قیمت بنزین در آمریکا به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۲۲ رسید و از ۴ دلار در هر گالن فراتر رفت.

بر اساس اعلام این رسانه، این رویداد در پی ادامه تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به ایران و پاسخ تلافی جویانه و کوبنده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به این تجاوز رخ داده است.

شبکه تلویزیونی «ام اس ان بی سی» نیز در گزارشی تأکید کرد: قیمت بنزین در آمریکا برای اولین بار در بیش از ۳ سال گذشته به بالای ۴ دلار در هر گالن رسیده است، زیرا شوک عرضه نفت ناشی از جنگ خاورمیانه (تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به ایران)به سرعت هزینه‌ های خانواده‌ ها را افزایش داده است.

گزارش این رسانه آمریکایی اضافه می کند: انجمن مسافرتی AAA اعلام کرد که قیمت بنزین در پمپ بنزین‌ ها به طور متوسط در سراسر آمریکا به ۴.۰۱۸ دلار رسیده است که بالاترین سطح از اوت ۲۰۲۲ است، زمانی که جنگ روسیه علیه اوکراین بازارهای انرژی را متزلزل کرد. طبق داده‌های AAA، قیمت بنزین از زمان حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در اواخر فوریه بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است. لی زلدین، رئیس آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا نیز هفته گذشته در کنفرانس CERAWeek S&P Global در هوستون به خبرنگاران گفت: ما احتمال اختلال در عرضه سوخت آمریکا را پیش‌بینی می‌کنیم.