استانها گلستان ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۸ اینفوگرافیک؛ بهره برداری از ۷۰ طرح کشاورزی در گلستان گرگان- رئیس سازمان جهادکشاورزی گلستان از بهرهبرداری ۷۰ طرح کشاورزی در این استان خبر داد. برچسبها گلستان گرگان جهادکشاورزی گلستان اینفوگرافیک استانها مطالب مرتبط تولید بیش از ۶۵۰۰ تن گل محمدی در آذربایجان شرقی برداشت گندم و کلزا از مزارع قزوین آغاز شد نقشبندی: جوجهریزی کردستان به ۵ میلیون قطعه نزدیک میشود نوری قزلجه: قیمت برنج با واردات و برداشت داخل متعادل میشود صنایع تبدیلی و تکمیلی، حلقه مفقوده توسعه کشاورزی در گلستان جهش تولید در ۳۰۰ هکتار از شالیزارهای بهشهر اجرا شد
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