۳۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۸

اینفوگرافیک؛ بهره برداری از ۷۰ طرح کشاورزی در گلستان

گرگان- رئیس سازمان جهادکشاورزی گلستان از بهره‌برداری ۷۰ طرح کشاورزی در این استان خبر داد.

اینفوگرافیک؛ بهره برداری از ۷۰ طرح کشاورزی در گلستان

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