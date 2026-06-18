خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: بخش کشاورزی کردستان در سالهای اخیر همواره یکی از بخشهای مهم اقتصادی استان بوده که علاوه بر تأمین بخشی از نیازهای غذایی مردم، نقش مهمی در اشتغال و معیشت خانوارهای روستایی دارد.
در این میان، صنعت مرغداری به عنوان یکی از زیرمجموعههای مهم این بخش، همواره تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله هزینههای تولید، نهادههای دامی، قیمت بازار و سیاستهای حمایتی قرار داشته است.
افزایش یا کاهش تولید مرغ، ارتباط مستقیمی با میزان جوجهریزی واحدهای مرغداری دارد و به همین دلیل این شاخص یکی از معیارهای مهم برای پیشبینی وضعیت بازار در ماههای آینده محسوب میشود.
در شرایطی که تأمین پایدار کالاهای اساسی اهمیت بیشتری پیدا کرده است، مسئولان بخش کشاورزی کردستان از افزایش ظرفیت تولید و برنامهریزی برای حمایت از مرغداران خبر میدهند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت تولید مرغ در استان، بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان تأکید کرد و گفت: استمرار تولید زمانی امکانپذیر است که دغدغههای تولیدکنندگان شنیده شود و همه دستگاهها برای رفع مشکلات این بخش همکاری کنند.
افزایش جوجهریزی؛ ظرفیت جدید برای تولید مرغ در کردستان
سعدی نقشبندی در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت جوجهریزی در واحدهای مرغداری استان اظهار کرد: امروز میزان جوجهریزی در کردستان حدود سه میلیون و ۹۰۰ هزار قطعه است و با توجه به روند موجود، این امکان وجود دارد که در روزهای آینده به پنج میلیون قطعه نزدیک شویم.
تولیدکنندگان بخش مرغداری با وجود مشکلات مختلف همچنان پای کار هستند و تلاش میکنند چرخه تولید کردستان متوقف نشود
وی افزود: رسیدن به این میزان جوجهریزی، اتفاق مهمی برای بخش تولید استان خواهد بود، چراکه پنج میلیون قطعه جوجهریزی به معنای افزایش حدود ۳۵ درصدی تولید نسبت به میزان مصرف استان است و میتواند ظرفیت مناسبی برای تأمین نیاز مردم و حتی عرضه به بازارهای خارج از استان ایجاد کند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان ادامه داد: تولیدکنندگان بخش مرغداری با وجود مشکلات مختلف همچنان پای کار هستند و تلاش میکنند چرخه تولید متوقف نشود.
حمایت از تولیدکننده برای جلوگیری از تقویت واسطهگری
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان در پاسخ به سوالی درباره اهمیت حمایت از تولیدکنندگان و نقش واسطهها در بازار گفت: از ابتدا اعلام کردهایم اگر قرار است منابع مالی در این چرخه هزینه شود، بهتر است به دست تولیدکننده برسد، زیرا تولیدکننده میتواند با ادامه فعالیت خود در دورههای بعدی به تأمین نیاز مردم استان کمک کند.
وی اظهار کرد: تولیدکننده سرمایه اصلی این بخش است و اگر انگیزه و توان تولید از بین برود، در آینده تأمین نیاز بازار با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد.
نقشبندی با بیان اینکه سازمان جهاد کشاورزی خود را حامی بخش تولید میداند، افزود: ممکن است تولیدکنندگان نسبت به برخی مسائل گلایه داشته باشند، اما واقعیت این است که ما صدای تولیدکننده هستیم و تلاش میکنیم مشکلات این قشر را به گوش مسئولان برسانیم.
پیگیری حمایتهای تنظیم بازار و ورود شرکت پشتیبانی امور دام
وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت قیمتها و اقدامات حمایتی برای کنترل بازار عنوان کرد: اگر روند قیمتی مطابق پیشبینیها ادامه پیدا کند، پیشنهاد دادهایم شرکت پشتیبانی امور دام وارد عمل شود.
نقشبندی گفت: این موضوع را به صورت مکتوب به وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور اعلام کردهایم تا در صورت نیاز اقدامات لازم برای حمایت از تولید و تنظیم بازار انجام شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان در پاسخ به سوالی درباره وضعیت صادرات محصولات کشاورزی استان اظهار کرد: سال گذشته حدود ۴۸۴ هزار تن محصول کشاورزی از مرزهای استان صادر شد که ارزش آن حدود ۱۸۲ میلیون دلار بوده است.
وی افزود: بخشی از این محصولات متعلق به استانهای دیگر بوده که از مسیر مرزهای کردستان صادر شده، اما این موضوع نشان میدهد استان ظرفیت بالایی در حوزه تجارت و صادرات محصولات کشاورزی دارد.
توسعه صنایع تبدیلی؛ گام مهم برای افزایش ارزش افزوده تولیدات
نقشبندی در پاسخ به سوالی درباره برنامههای سازمان جهاد کشاورزی برای توسعه صنایع تبدیلی گفت: یکی از اولویتهای ما ایجاد زیرساختهای لازم برای فرآوری محصولات کشاورزی است، زیرا توسعه این بخش میتواند ارزش افزوده بیشتری برای تولیدکنندگان ایجاد کند.
وی ادامه داد: طرح شهرک صنایع تبدیلی در حال پیگیری است و با وجود برخی محدودیتهای اداری، تلاش میکنیم این طرح به نتیجه برسد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان تأکید کرد: اگر صنایع تبدیلی در کنار تولید توسعه پیدا کند، علاوه بر کاهش خامفروشی، زمینه اشتغال جدید نیز فراهم خواهد شد.
ضرورت سرمایهگذاری مولد برای توسعه اقتصادی استان
نقشبندی در پاسخ به سوالی درباره چالشهای اقتصادی استان اظهار کرد: یکی از مشکلات مهم کردستان، کمبود اشتغال مولد است و همین موضوع باعث شده بخشی از ظرفیت اقتصادی به سمت فعالیتهای خدماتی و غیرمولد سوق پیدا کند.
وی افزود: باید در بخشهای زیربنایی، کشاورزی، صنعت و سایر حوزههای تولیدی سرمایهگذاری شود تا اقتصاد استان از مسیر تولید پایدار تقویت شود.
طرح شهرک صنایع تبدیلی در حال پیگیری است و با وجود برخی محدودیتهای اداری، تلاش میکنیم این طرح به نتیجه برسد
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به محدودیتهای اعتباری این سازمان گفت: سال گذشته مجموع اعتبارات عمرانی، تملکی و هزینهای سازمان حدود ۸۲۰ میلیارد تومان بود که باید هزینههای جاری، پروژهها و امور مختلف را پوشش میداد.
با وجود چالشهای موجود در مسیر تولید، افزایش جوجهریزی در کردستان و برنامهریزی برای رسیدن به ظرفیت پنج میلیون قطعه، نشاندهنده تلاش بخش تولید برای حفظ پایداری بازار مرغ در استان است.
مسئولان بخش کشاورزی معتقدند حمایت از تولیدکنندگان، توسعه صنایع تبدیلی و جذب سرمایهگذاری میتواند مسیر توسعه اقتصادی کردستان را هموارتر کند؛ مسیری که در نهایت هدف آن افزایش تولید، ایجاد اشتغال و تأمین بهتر نیازهای مردم استان خواهد بود.
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