به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ نمایشگاه آگروفود (محصولات کشاورزی و صنایع غذایی) با حضور وزیر جهاد کشاورزی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران افتتاح شد.

غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در جمع خبرنگاران درباره امضا تفاهم‌نامه پایان جنگ تحمیلی و تامین کالاهای اساسی، گفت: امروز خدمت مردم عزیز و شریف ایران اسلامی هستیم. مدیون زحمات رزمندگان ایثارگرانمان همه کسانی که دست به دست هم دادند خصوصاً ملت بزرگ ایران که با هوشمندی در صحنه بودند و دشمنان را وادار به تسلیم کردند خدمت همه این عزیزان عرض تبریک دارم.

وی افزود: محاصره دریایی برداشته شد ولی همانطور که مشاهده کردید در ماه‌های گذشته نزدیک به ۴ ماه است که ما درگیر جنگ بودیم ولی هیچ خللی در امنیت غذایی کشور به وجود نیامد.

وی تصریح کرد: کاری پرزحمت برای تولید کنندگان و تامین کنندگان بود. زحمت زیادی داشت مقداری هم هزینه‌ها را افزایش می‌داد ولی در تامین هیچ مشکلی وجود نداشت

وزیر جهاد کشاورزی گفت: امیدواریم انشالله بعد از این کار به سهولت پیش برود و هم در زمینه کشاورزی و هم در سایر زمینه‌ها مسیر توسعه و پیشرفت برای ایران عزیز تسهیل شود.

این مقام عالی وزارت درباره آینده صادرات صنایع کشاورزی، یادآور شد: یک اتفاقی که قبل از جنگ افتاد و خیلی روی بحث صادرات و تجارت ما تاثیر دارد اصلاحات ارزی بود که دولت انجام داد و آن حذف ارز از ابتدای زنجیره و انتقال آن تحت طرح کالا برگ و برای مصرف کننده یک گره‌گشایی بزرگی بود.

وی با تأکید بر اینکه این اصلاحات ارزی برای توسعه تجارت کشاورزی در کشور ما مفید است، گفت: ولی چون بعد از کمتر از یک ماه از این تحولات اقتصادی مواجه با جنگ شدیم محدودیت‌هایی را ایجاد کرد که با شرایطی که امروز پیش آمده انشالله با اصلاح ارزی هم که صورت گرفته ما یک فصل جدید را در حوزه تجارت بخش کشاورزی در کشور خواهیم داشت.

نوری قزلجه با بیان این که برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی این است که کشور به عنوان هاب غذایی منطقه باشد، عنوان کرد: ارتباط کشورهای شمالی با جنوبی شرقی با غربی از طریق کریدورهای موجود از طریق آب‌های بین‌المللی که در مرزهای کشوری وجود دارد، بتوانیم به طور ویژه در تجارت محصولات کشاورزی نقش ایفا کنیم؛ هم امنیت غذایی کشور و هم امنیت غذایی کشورهای منطقه را تامین بکنیم.

این مسئول دولتی اظهار کرد: تفاهم‌نامه طبیعتاً شرایط را برای هم تجارت فراهم می‌کند. ما در بحث صادرات محصولاتمان مشکلاتی داشتیم و در بحث واردات هم همینطور که با امضای این تفاهم‌نامه این محدودیت‌ها و موانع برداشته می‌شود.

این مقام عالی وزارت ادامه داد: امروز هم که در این نمایشگاه شاهد شور و شوق بسیار تولیدکنندگان عزیزمان هستیم و فضا در حال فراهم شدن برای توسعه و تجارت بیشتر و پیشرفت ایران عزیزمان است.

نوری قزلجه درباره وضعیت ورود کشتی‌ها از بنادر جنوبی هم گفت: برای ورود کالاهای اساسی مشکلی وجود ندارد و واردات محصولات به راحتی در حال انجام است و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

وی افزود: محاصره دریایی و جنگ چند ماه است که کشور را درگیر کرده ولی شما کوچک‌ترین کمبودی جایی نمی‌بینید.

وی درباره پرداخت مطالبات گندم کاران هم گفت: ۵۰ همت مطالبات گندمکاران پرداخت شده و باقی هم هفتگی توسط سازمان برنامه و بودجه پرداخت خواهد شد.

وی درباره افزایش قیمت برنج در بازار گفت: واردات به سرعت در حال انجام است و فصل برداشت برنج داخل هم هست طبیعتاً قیمتش متعادل خواهد شد.