تولید بیش از ۶۵۰۰ تن گل محمدی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق نادری روز پنج شنبه در حاشیه بازدید از باغات گل‌محمدی در روستای نادیلوی شهرستان آذرشهر با اشاره به جایگاه مهم گل‌محمدی در توسعه باغات کم‌آب‌بر آذربایجان شرقی اظهار کرد: سطح زیر کشت گل‌محمدی در استان به یک‌هزار و ۳۷۰ هکتار رسیده است و با توجه به بارندگی‌های مطلوب ماه‌های اخیر پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۶۵۰۰ تن گل‌محمدی با متوسط عملکرد حدود ۵ تن در هکتار تولید شود.

وی افزود: نیاز آبی پایین و ارزش افزوده قابل توجه گل‌محمدی را به یکی از محصولات راهبردی در اصلاح الگوی کشت تبدیل کرده و توسعه این محصول می‌تواند نقش موثری در افزایش درآمد باغداران و بهره‌وری منابع آب داشته باشد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه ارقام بومی سهم عمده‌ای از باغات گل‌محمدی استان را تشکیل می‌دهند گفت: حدود ۹۵ درصد سطح زیر کشت استان به ارقام بومی از جمله رقم بی‌خار و رقم خاردار آتشی اختصاص دارد و ۵ درصد باقی‌مانده به ارقام اصلاح‌شده کشت بافتی برای مصارف صنعتی اختصاص یافته است.

نادری با اشاره به نحوه مصرف و فرآوری این محصول اظهار کرد: حدود ۳۰ درصد از تولید سالانه گل محمدی استان، معادل یک هزار و ۹۵۰ تن برای تهیه محصولات خانگی نظیر مربا، شربت و سایر فرآورده‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و ۷۰ درصد دیگر معادل ۴ هزار و ۵۵۰ تن در صنایع فرآوری شامل تولید گلاب، اسانس، عرقیات، غنچه خشک و همچنین صادرات مصرف می‌شود.

وی با اشاره به جایگاه آذربایجان شرقی در تولید گل‌محمدی کشور تصریح کرد: از مجموع بیش از ۳۱ هزار هکتار سطح زیر کشت گل محمدی در کشور، حدود ۵ درصد در آذربایجان‌شرقی قرار دارد و استان پس از فارس، کرمان و اصفهان، رتبه چهارم کشور را به خود اختصاص داده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: بیشترین سطح زیر کشت گل محمدی در شهرستان‌های اسکو، آذرشهر، مرند، شبستر، مراغه، عجب‌شیر و تبریز قرار دارد. شهرستان اسکو با ۷۰۲ هکتار باغ گل‌محمدی رتبه نخست و شهرستان آذرشهر با ۱۴۲ هکتار رتبه دوم استان را داراست.

نادری در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های توسعه این محصول اشاره کرد و گفت: برداشت دستی گل‌محمدی و افزایش هزینه‌های تولید و کارگری در سال‌های اخیر در کنار پایین ماندن قیمت فروش محصول از مهمترین عوامل کاهش انگیزه باغداران برای توسعه سطح زیر کشت است.

وی کمبود صنایع تبدیلی و فرآوری گل‌محمدی در استان را از دیگر مشکلات این بخش عنوان کرد و متذکر شد: نبود تسهیلات کم‌بهره برای سرمایه‌گذاری در احداث واحدهای فرآوری همچنین کمبود باراندازهای تخصصی برای ارتباط مستقیم تولیدکنندگان با تجار و صنایع فرآوری، از موانع توسعه زنجیره ارزش گل‌محمدی در استان به شمار می‌رود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی ابراز امیدواری کرد: با حمایت از سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی و ساماندهی بازار عرضه و فروش، زمینه توسعه کشت گل محمدی و افزایش ارزش افزوده این محصول در استان بیش از پیش فراهم شود.