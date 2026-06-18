برداشت گندم و کلزا از مزارع قزوین آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن خیرخواه از آغاز برداشت گندم و کلزا در مزارع شهرستان قزوین خبر داد و اظهار کرد: در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، پنج هزار و ۸۸۴ هکتار گندم آبی، ۲۳ هزار هکتار گندم دیم و ۷۲۰ هکتار کلزا در شهرستان قزوین زیر کشت رفته است.

وی افزود: با توجه به شرایط مناسب تولید، پیش‌بینی می‌شود بیش از ۴۵ هزار تن گندم و یک هزار و ۸۰۰ تن کلزا از مزارع شهرستان برداشت و به بازار مصرف عرضه شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین با اشاره به تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای خرید محصولات کشاورزان تصریح کرد: در حال حاضر چهار مرکز خرید تضمینی گندم در سطح شهرستان فعال هستند و فرآیند خرید محصول تولیدکنندگان را انجام می‌دهند.

خیرخواه با تأکید بر حمایت از بهره‌برداران بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: تسهیل در روند تحویل و خرید تضمینی محصولات و حمایت از کشاورزان از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان در فصل برداشت است.

