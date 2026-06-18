جهش تولید در ۳۰۰ هکتار از شالیزارهای بهشهر اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید اسماعیل حسینی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه جهش تولید شالیزارها از اجرای مرحله جدید طرح جهش تولید در شالیزارهای این منطقه خبر داد و اظهار کرد: سطح کل تحت پوشش این طرح ۳۰۰ هکتار است که در قالب سه مرکز جهاد کشاورزی رستمکلا، زاغمرز و پنج هزاره تقسیمبندی شده و هر مرکز بهطور تخصصی زیر نظر یک کارشناس ناظر قرار دارد.
وی افزود: از مجموع اراضی یادشده، ۲۵۰ هکتار به کشت ارقام پرمحصول و ۵۰ هکتار به کشت ارقام محلی اختصاص یافته است و هر کارشناس ناظر مسئولیت پایش و هدایت فنی ۱۰۰ هکتار از این شالیزارها را بر عهده دارد.
حسینی با اشاره به طرحهای جانبی این پروژه تصریح کرد: در راستای افزایش بهرهوری، طرح انتخاب مشارکتی ارقام (PVS) در مرکز زاغمرز، طرح تغذیه گیاهی (PNT) در مرکز پنجهزاره و پروژه خشکهکاری در سطح ۱۱.۵ هکتار از اراضی مرکز رستمکلا توسط کارشناسان مربوطه در حال اجراست.
سرپرست جهاد کشاورزی بهشهر همچنین به اجرای مدیریت تلفیقی آفات (IPM) در تمام ۳۰۰ هکتار این طرح اشاره کرد و گفت: هر کارشناس ناظر موظف است ضوابط گیاهپزشکی را در محدوده ۱۰۰ هکتاری تحت نظارت خود بهطور دقیق پیادهسازی کند تا سلامت محصول و کاهش خسارتهای ناشی از آفات تضمین شود.
وی در پایان با تأکید بر اهمیت این طرح در شرایط اقلیمی فعلی، خاطرنشان کرد: اجرای منسجم طرحهای تخصصی نظیر خشکهکاری و مدیریت تغذیه، گامی مؤثر در کاهش هزینههای تولید و صرفهجویی در مصرف آب محسوب میشود.
حسینی گفت: حضور مستمر کارشناسان در مزارع و انتقال دانش فنی به بهرهبرداران، ضمن افزایش ضریب موفقیت طرح، زمینهساز پایداری اقتصاد کشاورزی و بهبود معیشت شالیکاران منطقه خواهد بود.
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