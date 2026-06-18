صنایع تبدیلی و تکمیلی، حلقه مفقوده توسعه کشاورزی در گلستان

علی اکبر مهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، صنایع تبدیلی و تکمیلی را یکی از ارکان اصلی نجات کشاورزی استان دانست و اظهار کرد: تا زمانی که تولید به بازار، بسته‌بندی و فرآوری متصل نشود، بخش بزرگی از ارزش افزوده محصولات کشاورزی از دست می‌رود.

وی با بیان اینکه گلستان در تولید محصولات مختلف از ظرفیت بالایی برخوردار است، اما در حلقه نهایی زنجیره ارزش با ضعف مواجه است، افزود: بسیاری از محصولات استان به‌دلیل نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی مناسب، بدون فرآوری و بسته‌بندی استاندارد روانه بازار می‌شوند و سود اصلی آن نصیب سایر استان‌ها یا واسطه‌ها می‌شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی گلستان با اشاره به نمونه‌هایی از محصولات استان از جمله گندم، گل محمدی، زعفران و سیب‌زمینی اظهار کرد: اگر صنایع تبدیلی و تکمیلی در کنار تولید تقویت شود، می‌توان ارزش افزوده بیشتری برای کشاورزان ایجاد کرد و از خام‌فروشی محصولات جلوگیری کرد.

مهقانی افزود: کشاورزی قراردادی زمانی می‌تواند به‌طور کامل اثرگذار باشد که صنایع تبدیلی و تکمیلی نیز در ابتدای زنجیره وارد عمل شوند و با تعیین استانداردهای کیفی، نوع رقم، شیوه تولید و نحوه برداشت، محصول مورد نیاز خود را از کشاورز دریافت کنند.

وی خاطرنشان کرد: توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان نه‌تنها موجب افزایش درآمد تولیدکنندگان می‌شود، بلکه زمینه‌ساز اشتغال، رونق اقتصادی و کاهش وابستگی به بازارهای واسطه‌ای خواهد بود.