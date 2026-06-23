۲ تیر ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۵

اینفوگرافیک؛ آمار و اطلاعات پروژه راه آهن چابهار - زاهدان

زاهدان - در این اینفوگرافیک به آمار و اطلاعات اجرایی پروژه راه آهن چابهار زاهدان می‌پردازیم.

اینفوگرافیک؛ آمار و اطلاعات پروژه راه آهن چابهار - زاهدان

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