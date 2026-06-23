استانها سیستان و بلوچستان ۲ تیر ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۵ اینفوگرافیک؛ آمار و اطلاعات پروژه راه آهن چابهار - زاهدان زاهدان - در این اینفوگرافیک به آمار و اطلاعات اجرایی پروژه راه آهن چابهار زاهدان میپردازیم. برچسبها زاهدان راه آهن بندر چابهار کریدور شمال_جنوب راه اهن چابهار- زاهدان اینفوگرافیک استانها مطالب مرتبط برگزاری دوره تخصصی «سواد رسانه» ویژه جوانان هلالاحمر سیستان وبلوچستان برگزاری نشست ادبیات کهن با محوریت «شاهنامه» خوانی برگزار شد بررسی میدانی چالشهای تجاری و زیرساختی مرز ریمدان صدور هشدار نارنجی طوفان گردوخاک در تهران؛ طوفان شن زابل تا ۵ روز آینده
نظر شما