به گزارش خبرنگار مهر، محمد شهبخش، معاون امور جوانان جمعیت هلالاحمر استان صبح دوشنبه به خبرنگاران گفت: دوره آموزشی « سواد رسانه» با هدف ارتقای آگاهی و توانمندسازی جوانان در مواجهه با فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی، روز یکشنبه ۷ تیرماه بهصورت مجازی در بستر اسکایروم برگزار میشود.
وی افزود: این دوره با محوریت تقویت مهارتهای تحلیل و ارزیابی محتوا، تشخیص اخبار صحیح از نادرست، شناخت فرصتها و تهدیدهای فضای مجازی و بررسی تأثیر رسانهها بر افکار، شخصیت و سبک زندگی جوانان طراحی شده است.
شهبخش، با تأکید بر اهمیت سواد رسانهای در عصر حاضر اظهار کرد: جوانان بهعنوان یکی از تأثیرگذارترین اقشار جامعه، بیش از سایر گروههای سنی در معرض حجم گستردهای از اطلاعات و محتوای فضای مجازی قرار دارند و آشنایی با اصول سواد رسانهای میتواند نقش مؤثری در ارتقای قدرت تحلیل و تصمیمگیری آنان داشته باشد.
وی افزود: این دوره با هدف تربیت نسلی آگاه، مسئولیتپذیر و اثرگذار برگزار میشود و تلاش دارد زمینه استفاده صحیح، هوشمندانه و هدفمند از رسانهها را برای جوانان فراهم کند.
وی حضور فعال جوانان در این برنامه را گامی مؤثر در افزایش آگاهی اجتماعی و تقویت مهارتهای ارتباطی و رسانهای دانست و از علاقهمندان دعوت کرد در این رویداد آموزشی مشارکت کنند.
لازم به ذکر است دوره «جاماندگان سواد رسانه» با شعارهای «آگاه باشیم، اثرگذار باشیم» و «با هم رسانه را به ابزاری برای رشد آگاهی و اثرگذاری تبدیل کنیم» روز یکشنبه ۷ تیرماه در بستر اسکایروم برگزار خواهد شد.
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