صدور هشدار نارنجی طوفان گردوخاک در تهران؛ طوفان شن زابل تا ۵ روز آینده

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت آبوهوای کشور اظهار کرد: امروز (دوشنبه، یکم تیر) در برخی مناطق استانهای گیلان، مازندران و گلستان افزایش ابر و بارشهای پراکنده رخ میدهد.
وی افزود: فردا (سهشنبه، ۲ تیر) در برخی نقاط جنوب سیستان و بلوچستان و همچنین بخشهایی از شمال غرب کشور، افزایش ابر، وزش باد شدید، رگبار باران، رعدوبرق و در برخی مناطق خیزش گردوخاک پیشبینی میشود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: روزهای چهارشنبه (۳ تیر) و پنجشنبه (۴ تیر) نیز در مناطقی از شمال غرب، شمال شرق و ارتفاعات البرز، افزایش ابر، رگبارهای پراکنده و وزش باد شدید مورد انتظار است.
وی با اشاره به تداوم ناپایداریهای جوی در شرق کشور گفت: طی پنج روز آینده در نوار شرقی کشور وزش باد شدید رخ خواهد داد که در برخی ساعات، بهویژه در منطقه زابل، با خیزش گردوخاک، کاهش کیفیت هوا و افت دید افقی همراه خواهد بود.
ضیائیان تصریح کرد: روز سهشنبه برای منطقه زابل طوفان شن و گردوخاک پیشبینی شده است که میتواند شرایط جوی این منطقه را تحت تأثیر قرار دهد.
وی درباره وضعیت آبوهوای تهران نیز یادآور شد: آسمان تهران امروز صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد شدید و احتمال گردوخاک پیشبینی میشود و حداقل دمای هوای تهران ۲۷ درجه و حداکثر دمای آن ۳۹ درجه سانتیگراد خواهد بود که نشاندهنده تداوم گرمای هوا در پایتخت است.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای استان تهران گفت: بر اساس این هشدار، از اواخر وقت امروز تا روز پنجشنبه (۴ تیر)، در نیمه جنوبی، غربی، مناطق مرکزی و ارتفاعات استان تهران، وزش باد شدید تا بسیار شدید پیشبینی میشود.
ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: افزایش چشمگیر سرعت باد بهویژه در ساعات عصر و شب میتواند در برخی مناطق جنوبی و غربی استان تهران به وقوع طوفان منجر شود. همچنین خیزش یا انتقال گردوخاک، کاهش کیفیت هوا و افت میدان دید از دیگر پیامدهای این شرایط جوی خواهد بود.
نظر شما