https://mehrnews.com/x3cq97 ۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۲ کد مطلب 6869609 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۲ عزاداری مردم چابهار در تاسوعای حسینی چابهار- مردم شهر چابهار همزمان با تاسوعای حسینی عزاداری باشکوهی را برگزار کردند. دریافت 8 MB کد مطلب 6869609 کپی شد مطالب مرتبط اینفوگرافیک؛ آمار و اطلاعات پروژه راه آهن چابهار - زاهدان چابهار در سوگ اباعبدالله الحسین و رهبر شهید ۲ روز انفجار کنترلشده مهمات آمریکایی - اسرائیلی در چابهار برچسبها چابهار مراسم عزاداری محرم و صفر تاسوعای حسینی
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