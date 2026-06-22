برگزاری نشست ادبیات کهن با محوریت «شاهنامه» خوانی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین نشست از سلسله جلسات «ادبیات کهن» صبح دوشنبه با محوریت شاهنامهخوانی، در محل حوزه هنری سیستان و بلوچستان برگزار شد.
این نشست که به همت دفتر آفرینشهای ادبی حوزه هنری برگزار میگردد؛ با حضور استاد احمد ملایی، پژوهشگر و مدرس ادبیات فارسی، به بررسی بخشهایی از شاهنامه فردوسی اختصاص یافت. در این برنامه ضمن قرائت و شاهنامهخوانی، ابیات منتخب این اثر سترگ حماسی خوانده شده و ابعاد معنایی، مفهومی و فرهنگی داستانهای شاهنامه مورد واکاوی و تحلیل قرار گرفت.
موضوع دومین نشست «از پادشاهی کیومرث تا پادشاهی جمشید» بود که در آن شرکتکنندگان در فضایی تعاملی با زمینههای اسطورهای، حکمی و هویتی روایتهای آغازین شاهنامه آشنا شدند.
سلسله نشستهای «ادبیات کهن» با هدف ترویج فرهنگ مطالعه متون کلاسیک فارسی، بازخوانی میراث ادبی ایران و آشنایی نسل جوان با مفاهیم و مضامین آثار ماندگار ادب فارسی توسط حوزه هنری انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان برگزار میشود.
علاقهمندان برای حضور در این نشست میتوانند عدد ۱۰ را به شماره ۳۰۰۰۶۷۲۱۲۰ پیامک کنند.
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