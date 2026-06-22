به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود عاطفی به همراه مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی و مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران، ناظر گمرکات استان سیستان و بلوچستان، مدیرکل گمرک چابهار و معاونین توسعه مدیریت و منابع گمرک استان و چابهار با حضور در گمرک مرزی ریمدان، از نزدیک روند فعالیت‌های اجرایی این مرز و مسائل و چالش‌های موجود را مورد بررسی قرار دادند.

در جریان این بازدید میدانی، هیئت اعزامی ضمن حضور در بخش‌های مختلف گمرک مرزی ریمدان، با جمعی از تجار، رانندگان ناوگان حمل‌ونقل بین‌المللی و کارکنان گمرک دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این بازدید، مهم‌ترین مسائل و دغدغه‌های فعالان حوزه تجارت مرزی، روند انجام تشریفات گمرکی، زیرساخت‌های موجود و نیازمندی‌های توسعه‌ای این گذرگاه مرزی مورد ارزیابی قرار گرفت.

معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک ایران در این بازدید بر ضرورت تسریع در رفع موانع اجرایی، ارتقای زیرساخت‌های فنی و فناوری اطلاعات و فراهم‌سازی بسترهای لازم برای تسهیل و روان‌سازی فرآیندهای تجاری تأکید کرد.

همچنین مقرر شد موضوعات و مسائل مطرح‌شده در این بازدید، در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ای و اجرایی گمرک جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته و اقدامات لازم در راستای ارتقای کیفیت خدمات، تسهیل تجارت و بهبود فرآیندهای گمرکی در مرز ریمدان پیگیری شود.