۲۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۱۷

اینفوگرافیک؛ ظرفیت های تولید و پرورش «شتر» در سیستان و بلوچستان

زاهدان- در این اینفوگرافیک به ظرفیت های تولید و پرورش شتر در سیستان و بلوچستان پرداخته می شود.

اینفوگرافیک؛ ظرفیت های تولید و پرورش «شتر» در سیستان و بلوچستان

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