۹۴ درصد وسعت سیستان و بلوچستان درگیر خشکسالی است

فرهاد سرگلزایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سند اجرایی توسعه استان در حوزه آب و فاضلاب با هدایت استاندار و همراهی معاونت عمرانی استانداری تدوین شد و شرکت آبفا در هر ۲۶ جلسه کارشناسی با فرمانداران شهرستانها حضور فعال داشت.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان افزود: در این جلسات، چالشها، نیازها و اولویتهای هر شهرستان بر اساس مطالبات مردم بررسی و پروژههای مورد نیاز شناسایی شد تا طرحهای نیمهتمام و پروژههای جدید در زمانبندی مشخص به بهرهبرداری برسند.
وی ادامه داد: در سالهای گذشته، برخی پروژهها با وجود آغاز عملیات اجرایی، سالها به بهرهبرداری نمیرسیدند و این موضوع به یکی از مطالبات مردم تبدیل شده بود؛ بر همین اساس، در اجرای سند توسعه استان تلاش شد پروژهها در موعد مقرر تکمیل و تحویل مردم شوند.
سرگلزایی گفت: در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۳۶ پروژه با اعتبار مصوب ۸۷۵ میلیارد تومان در استان تعریف شد که از این میزان، ۵۷۵ میلیارد تومان از محل سند اجرایی توسعه و ۱۱۰ میلیارد تومان از منابع داخلی شرکت تأمین شد.
مدیرعامل آبفای استان از تکمیل برخی طرحهای مهم آبرسانی خبر داد و افزود: پروژههای شاخص آبرسانی در مناطق مختلف استان، از جمله طرحهای آبرسانی به شهر و روستاهای ساحلی شهرستان دشتیاری، در همین مدت تکمیل و تحویل مردم شد.
وی درباره برنامههای سال ۱۴۰۵ نیز گفت: جلسات تخصصی تدوین سند اجرایی توسعه استان در تیرماه امسال با حضور فرمانداران و بخشداران برگزار شد و بر اساس اولویتهای شهرستانها، ۱۳۷ پروژه با اعتبار یک هزار و ۵۷۵ میلیارد تومان تعریف شده است.
سرگلزایی ادامه داد: عملیات اجرایی این پروژهها آغاز شده و بخش قابل توجهی از طرحها در حال اجراست.
۵۸ درصد وسعت استان سیستان و بلوچستان درگیر خشکسالی شدید است
وی با اشاره به شرایط دشوار تأمین آب در سیستان و بلوچستان بیان کرد: ۹۴ درصد وسعت استان درگیر خشکسالی است و ۵۸ درصد نیز در شرایط خشکسالی شدید قرار دارد؛ همچنین پراکندگی جغرافیایی استان، اجرای پروژههای آبرسانی را با دشواریهای بیشتری مواجه کرده است.
مدیرعامل آبفای سیستان و بلوچستان افزود: با وجود این شرایط، پروژههای پاییندست سدهای پیشین، زیران، کویر و خیرآباد فعال هستند و حتی در شرایط جنگی و حملات نظامی به جنوب استان نیز فعالیت همکاران، پیمانکاران و مشاوران متوقف نشد.
وی خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از عملیات پروژههای آبرسانی در مناطق جنوبی استان در همین ایام انجام شد و پروژههای پاییندست سدها نیز بر اساس اولویتبندی، در سال ۱۴۰۵ به بهرهبرداری خواهند رسید.
سرگلزایی در پایان گفت: هدفگذاری شرکت آب و فاضلاب استان این است که بخش عمده مشکلات آبرسانی روستاهای جنوب سیستان و بلوچستان تا پایان سال جاری برطرف شود.
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