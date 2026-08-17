کشف ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در جنوب سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا شجاعی صبح دوشنبه به خبرنگاران گفت: مرزداران جنوب سیستان و بلوچستان با تشدید اقدامات کنترلی و اجرای تاکتیک‌های مؤثر عملیاتی علیه قاچاقچیان، موفق شدند از خروج مقادیر قابل توجهی مواد سوختی قاچاق از کشور جلوگیری کنند.

فرمانده مرزبانی استان سیستان وبلوچستان ادامه با اشاره به اجرای مأموریت‌های موفقیت آمیز توسط مرزداران، اظهار داشت: مأموران طی یک عملیاتی ضربتی با اشراف اطلاعاتی موفق شدند ضمن توقیف یک دستگاه کامیون، و دستگیری یک قاچاقچی، مقدار ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق را کشف کنند.

️سردار شجاعی تصریح کرد: کارشناسان ارزش این محموله را ۳۹ میلیارد ریال برآورد کردند که پس از تکمیل پرونده مقدماتی به همراه متهمان تحویل مراجع ذی صلاح شد.