بخشش در واپسین ساعات؛ محکوم به قصاص در سراوان بخشیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه و در واپسین ساعات پیش از اجرای حکم، مهدی فانی خلیل‌آباد، دادستان عمومی و انقلاب سراوان، به همراه دادیار اجرای احکام کیفری و جمعی از علما، ریش‌سفیدان، معتمدان و نخبگان طوایف با حضور در منزل اولیای دم، رایزنی برای جلب رضایت آنان را آغاز کردند.

در جریان این تلاش‌ها، جلسات متعددی با حضور بزرگان و معتمدان محلی برگزار شد و آنان با تأکید بر جایگاه والای گذشت و بخشش در آموزه‌های دینی، از خانواده مقتول خواستند با نگاهی کریمانه، از حق قانونی خود برای اجرای قصاص صرف‌نظر کنند.

دادستان سراوان نیز با تأکید بر اینکه حق قصاص از حقوق قانونی و مسلم اولیای دم است، اظهار کرد: گذشت و بخشش می‌تواند زمینه‌ساز آرامش، امنیت و همدلی بیشتر در جامعه باشد و ظرفیت‌های مردمی و اجتماعی نقش مهمی در حل اختلافات و گسترش فرهنگ صلح و سازش دارند.

در نهایت، خانواده مقتول با وجود داغ سنگین از دست دادن عزیز خود، با بزرگواری و تأسی از آموزه‌های قرآن کریم، از حق قانونی خود گذشتند و با اعلام رضایت، زمینه رهایی محکوم از قصاص را فراهم کردند.

این گذشت، علاوه بر پایان دادن به یک پرونده پس از سال‌ها، فرصتی برای بازگشت آرامش به دو خانواده و جلوگیری از تداوم اختلافات و پیامدهای اجتماعی ناشی از آن فراهم کرد. خداوند متعال در سوره مائده، آیه ۳۲، می‌فرماید: «وَ مَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا»؛ «و هر کس انسانی را از مرگ رهایی بخشد، چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است.»

دادستان عمومی و انقلاب سراوان با قدردانی از خانواده مقتول و تمامی علما، ریش‌سفیدان، معتمدان و نخبگان طوایف که در تحقق این سازش نقش داشتند، گفت: این اقدام نمونه‌ای ارزشمند از ظرفیت‌های اجتماعی برای حل اختلافات و ترویج فرهنگ گفت‌وگو و مدارا در جامعه است.

وی افزود: زمانی که اولیای دم با وجود برخورداری از حق قانونی قصاص، مسیر بخشش را انتخاب می‌کنند، زمینه آرامش و همدلی در جامعه فراهم می‌شود و این اقدام می‌تواند از تداوم اختلافات و شکل‌گیری پیامدهای اجتماعی آن جلوگیری کند.

این پرونده بار دیگر نقش مؤثر بزرگان، معتمدان و ظرفیت‌های اجتماعی سراوان در حل اختلافات و تقویت فرهنگ صلح و سازش را نشان داد؛ فرهنگی که گسترش آن می‌تواند به تقویت وحدت، همبستگی و امنیت پایدار در جامعه کمک کند.