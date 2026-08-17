«شرور مسلح» زرآباد به دام قانون افتاد

هادی نجاری در گفتگو با خبرنگار مهر، از شناسایی و دستگیری یکی از متهمان مسلح و تحت تعقیب قضایی در این شهرستان خبر داد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان‌های کنارک و زرآباد اظهار کرد: این متهم در دو پرونده قضایی تحت تعقیب بوده است که در پرونده نخست، از سال ۱۴۰۲ به اتهام قدرت‌نمایی با سلاح گرم و حمل و نگهداری سلاح جنگی غیرمجاز تحت تعقیب قرار داشته است.

وی افزود: این فرد در پرونده دیگری نیز به اتهام تیراندازی با سلاح گرم جنگی و مجروحیت تعدادی از شهروندان تحت تعقیب قضایی قرار داشت.

وی ادامه داد: پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و چندین نوبت عملیات توسط مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان زرآباد، محل اختفای متهم شناسایی و وی دستگیر شد.

نجاری گفت: در جریان این عملیات، یک قبضه کلت کمری جنگی نیز از متهم کشف و ضبط شد.

وی با تأکید بر برخورد قانونی با مخلان نظم و امنیت عمومی و دارندگان سلاح‌های جنگی غیرمجاز تصریح کرد: امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است و با افرادی که با استفاده از سلاح گرم موجب رعب، تهدید و ناامنی در جامعه می‌شوند، برابر قانون و بدون اغماض برخورد خواهد شد.

دادستان کنارک و زرآباد همچنین درباره انتشار تصاویری از عملیات دستگیری متهم در فضای مجازی اظهار کرد: در جریان این مأموریت، تصاویری از حضور مأموران انتظامی توسط بستگان متهم در فضای مجازی منتشر شده که موضوع از حیث تشویش اذهان عمومی، انتشار مطالب خلاف واقع و سایر عناوین مجرمانه احتمالی در دست بررسی است.

وی افزود: در صورت احراز رفتار مجرمانه، با مرتکبان برابر قانون برخورد قضایی خواهد شد.

نجاری خاطرنشان کرد: ارسال هدفمند تصاویر و محتوا برای رسانه‌های معاند نیز در صورت احراز عناوین مجرمانه، حسب مورد می‌تواند موجب تعقیب و برخورد قانونی و قضایی شود.

وی در پایان از فرمانده انتظامی شهرستان زرآباد، نیروهای عملیاتی و عوامل پلیس اطلاعات و امنیت عمومی به دلیل اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی مؤثر در شناسایی و دستگیری متهم و اجرای قانونی این مأموریت قدردانی کرد.