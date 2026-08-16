ارائه خدمات جهادی دامپزشکی به عشایر ایرندگان خاش

به گزارش خبرنگار مهر، امان الله رخشانی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: همزمان با تأکید بر تحقق شعار سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، خدمات پیشگیرانه و بهداشتی دامپزشکی در قالب اردوی جهادی به دامداران و عشایر چهار روستای منطقه ایرندگان شهرستان خاش ارائه شد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان خاش گفت: این اردوی جهادی با هدف تقویت برنامه‌های پیشگیری و کنترل بیماری‌های واگیر دامی، صیانت از سرمایه دامی عشایر و ارتقای سلامت عمومی در مناطق عشایری ایرندگان اجرا شد.

رخشانی افزود: در جریان این برنامه، یک‌هزار و ۲۳۵ رأس دام سبک علیه بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR) واکسینه شد و ۳۰۵ رأس بره و بزغاله نیز علیه بروسلوز تحت پوشش واکسیناسیون قرار گرفت.

وی ادامه داد: همچنین ۹ قلاده سگ علیه بیماری هاری واکسینه و معاینه بالینی رایگان دام‌های منطقه نیز توسط کارشناسان دامپزشکی انجام شد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان خاش اظهار کرد: برگزاری آموزش‌های چهره‌به‌چهره برای عشایر و دامداران با محوریت بیماری‌های مشترک انسان و دام، راه‌های انتقال و شیوه‌های پیشگیری از آنها از دیگر بخش‌های این اردوی جهادی بود.

رخشانی با اشاره به نقش دامپزشکی در حفظ سرمایه‌های دامی و تأمین سلامت جامعه گفت: پیشگیری از بیماری‌های دامی با واکسیناسیون، پایش و آموزش دامداران، علاوه بر کاهش خسارت‌های اقتصادی، به پایداری تولید و تقویت امنیت غذایی کمک می‌کند و از این منظر، بخشی از تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش دامپروری است.

وی تأکید کرد: ارائه خدمات دامپزشکی در مناطق عشایری و کم‌برخوردار، با تکیه بر همکاری و مشارکت دامداران، زمینه ارتقای سطح ایمنی جمعیت دامی و کاهش خطر انتشار بیماری‌های واگیر و مشترک را فراهم می‌کند.

رئیس اداره دامپزشکی خاش در پایان افزود: شهرستان خاش در جنوب سیستان و بلوچستان از مناطق مهم دامپروری و عشایری استان به شمار می‌رود و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه دامپزشکی در این مناطق نقش مهمی در حفاظت از سرمایه دامی و سلامت عمومی دارد.