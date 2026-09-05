آب؛ نعمتی که حتی در وضو هم نباید اسراف شود

حجتالاسلام والمسلمین محمدتقی سیفایی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر ضرورت صیانت از منابع آبی گفت: آب از ارزشمندترین نعمتهای الهی و سرمایهای حیاتی برای زندگی امروز و نسلهای آینده است و حفاظت از آن نیازمند اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از هدررفت است.
مدیر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهلسنت سیستان و بلوچستان، افزود: همه افراد جامعه در قبال حفظ و استفاده صحیح از منابع آبی مسئولیت دارند و مصرف بهینه آب باید از یک توصیه فراتر رفته و به یک فرهنگ پایدار و رفتار روزمره تبدیل شود.
آموزههای دینی؛ الگویی برای مقابله با اسراف
سیفایی با اشاره به نقش آموزههای دینی در اصلاح الگوی مصرف اظهار کرد: یکی از راهکارهای مؤثر برای مقابله با اسراف، توجه به سیره پیامبر اکرم(ص) و آموزههای اسلامی است؛ چراکه در فرهنگ دینی همواره بر میانهروی، رعایت اندازه و پرهیز از زیادهروی تأکید شده است.
وی ادامه داد: حتی در اعمال عبادی مانند وضو و غسل نیز بر استفاده صحیح و بهاندازه از آب تأکید شده و این موضوع میتواند الگویی ارزشمند برای مدیریت مصرف و جلوگیری از اسراف در زندگی امروز باشد.
مدیر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهلسنت سیستان و بلوچستان تصریح کرد: وقتی در انجام عبادت نیز رعایت میزان مصرف آب مورد توجه قرار گرفته است، میتوان از همین آموزهها برای نهادینه کردن فرهنگ مصرف درست در خانه، محیط کار و دیگر عرصههای اجتماعی بهره گرفت.
حفظ آب، مسئولیتی همگانی
سیفایی با بیان اینکه مقابله با اسراف آب تنها وظیفه یک دستگاه یا نهاد نیست، گفت: حفاظت از منابع آبی مسئولیتی مشترک است و هر فرد میتواند با اصلاح رفتار مصرفی خود در حفظ این سرمایه حیاتی نقش داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: فرهنگسازی زمانی به نتیجه میرسد که مصرف بهینه آب به رفتاری طبیعی و روزمره تبدیل شود و مردم هنگام استفاده از این نعمت، ارزش و ضرورت حفاظت از آن را در نظر داشته باشند.
سیفایی در پایان ابراز امیدواری کرد با تکیه بر آموزههای دینی، افزایش مشارکت عمومی و اقدامات فرهنگی، فرهنگ مصرف بهینه آب در جامعه نهادینه و نگاه مسئولانه به این سرمایه برای نسلهای آینده نیز حفظ شود.
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