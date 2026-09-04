به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله مصطفی محامی، در خطبههای نماز جمعه این هفته زاهدان با اشاره به مناسبتهای هفته گذشته و پیامهای رهبر معظم انقلاب در هفته دولت و هفته وحدت، اظهار کرد: حفظ وحدت و انسجام جامعه اسلامی از ضرورتهای امروز است و باید برای تقویت آن تلاش کرد.
نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان، با بیان اینکه وحدت اسلامی دارای مراتب مختلفی است، افزود: نخستین مرحله، پرهیز از اختلاف و درگیری، مرحله بالاتر دفاع از یکدیگر در برابر دشمن مشترک و مرحله کاملتر، همکاری و همافزایی برای پیشرفت جامعه اسلامی است.
محامی با اشاره به وضعیت فلسطین، تداوم جنایات رژیم صهیونیستی را نتیجه ضعف و نبود اتحاد واقعی میان کشورهای اسلامی دانست و بر ضرورت همکاری بیشتر مسلمانان برای مقابله با تهدیدهای مشترک تأکید کرد.
صلح امام حسن(ع)؛ اتمام حجتی برای شناخت دشمن
نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان با تشریح ابعاد صلح امام حسن مجتبی(ع) گفت: یکی از مهمترین آثار این صلح، اتمام حجت و آشکار شدن ماهیت معاویه بود؛ چراکه وی پس از امضای توافق، به مفاد آن پایبند نماند و با تعیین یزید بهعنوان جانشین خود، بیاعتباری تعهداتش را نشان داد.
وی افزود: صلح امام حسن(ع) تهدید موجود را به فرصتی برای آشکار شدن چهره دشمن تبدیل کرد و زمینه را برای نهضت امام حسین(ع) فراهم ساخت. این تجربه تاریخی نشان میدهد که باید از تاریخ برای شناخت رفتار دشمن در شرایط امروز درس گرفت.
محامی با اشاره به تفاهمنامه اسلامآباد میان ایران و آمریکا اظهار کرد: این توافق نیز برای چندمین بار اتمام حجت کرد که دشمن به تعهدات خود پایبند نیست و حمله به مراکز مسکونی و نظامی و هدف قرار دادن غیرنظامیان، این واقعیت را آشکارتر کرد.
ضرورت دفاع از منافع ملت در برابر فشار ها
وی با تأکید بر اینکه مقاومت تنها به عرصه نظامی محدود نمیشود، گفت: مقاومت در میدان نظامی، اقتصاد، فرهنگ و دیگر عرصهها جریان دارد و در شرایط کنونی باید با تقویت توانمندیهای کشور و ایستادگی در برابر فشارها، از منافع ملت دفاع کرد.
نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضعف مدیریتی و ترک فعل برخی مسئولان تصریح کرد: حفظ وحدت به معنای سکوت در برابر ضعفها نیست و میتوان عملکرد مسئولان را با رعایت انصاف، احترام و دلسوزی نقد و مطالبهگری کرد.
وی افزود: همانگونه که رهبر معظم انقلاب ضمن حمایت از دولت، بر ضرورت رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی تأکید کردهاند، نقد و مطالبه باید در چارچوبی محترمانه و با هدف اصلاح امور انجام شود.
ضرورت گفتوگو در مسائل اجتماعی
محامی همچنین بر ضرورت گفتوگو در مسائل اجتماعی تأکید کرد و گفت: بسیاری از مسائل و ناهنجاریهای اجتماعی با صحبت، تبیین و امر به معروف و نهی از منکر دلسوزانه قابل اصلاح است و نباید با رفتارهای نادرست زمینه ایجاد دوقطبی در جامعه را فراهم کرد.
وی در ادامه با اشاره به فعالیت گروههای جهادی در استان اظهار کرد: ظرفیت ارزشمندی در گروههای جهادی وجود دارد، اما این ظرفیت باید متناسب با نیازهای واقعی جامعه ساماندهی شود تا منابع و کمکهای خیران در مسیر درست هزینه شود.
نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان تأکید کرد: ساخت مدرسه، مسجد یا اجرای طرحهای مختلف زمانی اثربخش است که متناسب با نیاز منطقه باشد و از انجام کارهای موازی یا بدون اولویت جلوگیری شود.
محامی اشتغالزایی و سرمایهگذاری در زیرساختها را از اولویتهای مهم گروههای جهادی دانست و گفت: کمکهای مقطعی و توزیع بستههای معیشتی بهتنهایی مشکلات مردم را حل نمیکند؛ سرمایهها باید به سمت توانمندسازی مردم، ایجاد اشتغال و فراهم کردن زمینه درآمد پایدار هدایت شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ساماندهی ظرفیتهای مردمی و جهادی، در کنار حمایت از تولید و اشتغال، میتواند نقش مؤثری در بهبود وضعیت معیشتی مردم و توسعه سیستان و بلوچستان داشته باشد.
نظر شما