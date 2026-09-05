علیرضا جامعی، نماینده بهورزان دانشگاه علوم پزشکی زابل، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه بهورزان در نظام سلامت گفت: بهورزان از نیروهای اصلی حوزه بهداشت هستند که با حضور مستقیم در روستاها، نقش مهمی در ارتقای سلامت و کیفیت زندگی مردم ایفا می‌کنند.

وی افزود: بهورزان به عنوان نمایندگان حوزه سلامت در روستاها فعالیت دارند و برای بسیاری از مردم، نخستین مراجعه برای دریافت خدمات و بررسی‌های اولیه سلامت، خانه بهداشت است. در صورت نیاز نیز بیمار از طریق نظام ارجاع به سطوح بالاتر درمانی معرفی می‌شود.

بهورز؛ نیرویی که مردم روستا به او اعتماد دارند

جامعی با اشاره به ویژگی اجتماعی شغل بهورزی اظهار کرد: بسیاری از بهورزان متولد همان روستا یا منطقه هستند و از کودکی در کنار مردم زندگی کرده‌اند. این شناخت متقابل باعث ایجاد اعتماد میان مردم و بهورز شده و موجب می‌شود روستاییان مسائل و مشکلات سلامت خود را با اطمینان بیشتری مطرح و پیگیری کنند.

وی ادامه داد: جمعیت روستایی منطقه سیستان به طور کامل تحت پوشش خانه‌های بهداشت قرار دارد و در بسیاری از مناطق، یک خانه بهداشت علاوه بر روستای اصلی، چند روستای قمر را نیز پوشش می‌دهد. بهورزان نیز با شناخت دقیق جمعیت، خدمات سلامت را به صورت مستمر ارائه می‌کنند.

نماینده بهورزان دانشگاه علوم پزشکی زابل درباره نقش این نیروها در نظام پزشک خانواده و ارجاع گفت: بهورز در مرحله نخست، ارزیابی‌های اولیه را انجام می‌دهد؛ برای مثال، بیماران مبتلا به فشار خون و دیابت بررسی و آموزش‌های لازم به آنان ارائه می‌شود. اگر بیماری با اقدامات اولیه قابل کنترل باشد، روند مراقبت در خانه بهداشت ادامه می‌یابد و در موارد نیاز، بیمار به مرکز درمانی ارجاع داده می‌شود.

وی افزود: پس از بررسی بیمار توسط پزشک، ماما و کارشناسان مربوطه، در صورت نیاز فرد به سطوح تخصصی‌تر ارجاع می‌شود و پس از بازگشت به روستا نیز مراقبت و پیگیری توسط بهورز ادامه پیدا می‌کند. به این ترتیب، چرخه درمان، آموزش و مراقبت از بیمار متوقف نمی‌شود.

از واکسیناسیون تا مهار بیماری‌ها

جامعی به نقش بهورزان در حوزه پیشگیری اشاره کرد و گفت: بهورز در نظام سلامت، سرباز خط مقدم و دیده‌بان سلامت است و بسیاری از برنامه‌های ملی بهداشتی در نهایت توسط این نیروها در روستاها اجرا می‌شود.

وی افزود: از زمان شکل‌گیری خانه‌های بهداشت و توسعه نظام بهورزی از سال ۱۳۶۳، این نیروها در تحقق عدالت سلامت و کنترل بیماری‌ها نقش داشته‌اند. اجرای برنامه‌های واکسیناسیون، از جمله مقابله با فلج اطفال و سرخک، و همچنین مشارکت در واکسیناسیون دوران کرونا، بخشی از فعالیت‌های بهورزان بوده است.

نماینده بهورزان دانشگاه علوم پزشکی زابل با اشاره به جایگاه اجتماعی این نیروها اظهار کرد: بهورزان در بسیاری از روستاها از افراد مورد اعتماد مردم و حتی معتمدان محلی به شمار می‌روند. شناخت آنان از شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خانواده‌ها موجب شده است در شناسایی افراد نیازمند و معرفی آنان به خیران و گروه‌های حمایتی نیز نقش داشته باشند.

مطالبه‌ای فراتر از تقدیر؛ توجه به معیشت بهورزان

جامعی در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه مردم به آموزش‌های سلامت گفت: کاهش مصرف نوشابه و غذاهای پرچرب، افزایش فعالیت بدنی، توجه به مراقبت‌های دوران بارداری و انجام واکسیناسیون کودکان از جمله اقداماتی است که می‌تواند از بروز بسیاری از مشکلات سلامت جلوگیری کند.

وی در پایان با تبریک ۱۲ شهریور، روز بهورز، خواستار توجه بیشتر مسئولان به وضعیت معیشتی و دغدغه‌های شغلی بهورزان شد و گفت: این نیروها با تمام توان در خدمت مردم هستند و حمایت بیشتر از آنان می‌تواند انگیزه و نشاط کاری بیشتری برای ادامه فعالیت در خط مقدم سلامت ایجاد کند.