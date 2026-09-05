داریوش سرگزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با توجه به اهمیت صنعت آبزیپروری و نقش میگو در اقتصاد و ظرفیت صادراتی سیستان و بلوچستان، پایش و مراقبت از بیماریهای آبزیان، بهویژه بیماریهای استراتژیک میگو، از اولویتهای مهم دامپزشکی استان است.
سرپرست اداره کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان افزود: مراکز تکثیر میگو به صورت مستمر تحت نظارتهای بهداشتی و قرنطینهای قرار دارند و با نمونهبرداری و انجام آزمایشهای تشخیصی، عوامل بیماریزا به صورت هدفمند رصد میشوند تا از ورود و گسترش بیماریها در چرخه تولید جلوگیری شود.
وی ادامه داد: در سال جاری حدود ۵۴۰ میلیون قطعه پستلارو میگو در مراکز تکثیر استان تولید شده که بخشی برای ذخیرهسازی مزارع پرورش میگوی داخل استان و بخشی نیز به سایر استانها ارسال شده است.
وی تصریح کرد: از مجموع تولید پستلارو، حدود ۲۳۳ میلیون قطعه برای تأمین نیاز مزارع پرورش میگو به خارج از استان ارسال شده که نشاندهنده ظرفیت مناسب مراکز تکثیر سیستان و بلوچستان در تأمین نیاز صنعت آبزیپروری کشور است.
۹۰۰ آزمایش برای شناسایی بیماریهای میگو
سرگزی گفت: در چارچوب برنامه علمی و راهبردی کنترل و مراقبت از بیماریهای مهم و استراتژیک میگو، از جمله بیماری لکه سفید (WSSV) و نکروز حاد هپاتوپانکراس (AHPND)، برنامههای پایش و مراقبت بهداشتی در مزارع پرورش و مراکز تکثیر با جدیت دنبال میشود.
وی افزود: تاکنون ۳۰۰ مورد نمونهبرداری از مولدین، پستلاروهای تولیدی، آب، خوراک مصرفی و سایر موارد انجام و ۹۰۰ آزمایش تشخیصی برای ردیابی عوامل بیماریزا صورت گرفته است.
سرپرست اداره کل دامپزشکی استان با اشاره به خسارتهای احتمالی بیماریهای میگو اظهار داشت: بیماری لکه سفید میتواند موجب تلفات گسترده و خسارت اقتصادی قابل توجه شود و بیماری AHPND نیز با آسیب به هپاتوپانکراس، از تهدیدهای مهم صنعت پرورش میگو محسوب میشود.
سرگزی خاطرنشان کرد: شناسایی زودهنگام عوامل بیماریزا، پایش مستمر و نمونهبرداری هدفمند، نقش مهمی در کاهش ریسک تولید، جلوگیری از گسترش بیماریها و صیانت از سرمایهگذاریهای انجامشده در صنعت میگو دارد.
وی تأکید کرد: برنامههای مراقبت و پایش بیماریهای آبزیان با تمرکز بر بیماریهای استراتژیک ادامه خواهد داشت تا ضمن حفظ سلامت تولید، زمینه توسعه بازارهای داخلی و صادراتی میگوی سیستان و بلوچستان فراهم شود.
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