حمایت ۵۰۰ میلیارد تومانی از ۲۰ هزار خانوار مرزنشین سیستان و بلوچستان

داوود شهرکی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در حوزه مرز، توجه به معیشت و ماندگاری خانوارهای مرزنشین است و در همین راستا حمایتهای مالی از این خانوارها در سال جاری افزایش یافته است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان، افزود: در پنج ماه سال گذشته، از شهریورماه، حدود ۲۰۰ میلیارد تومان در این زمینه توزیع شد، اما امسال سهم اختصاصیافته افزایش پیدا کرده و رقم حمایت برای خانوارهای مشمول از حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به پنج میلیون تومان رسیده است.
وی ادامه داد: از محل واردات برای حدود ۲۰ هزار خانوار، تقریباً ۵۰۰ میلیارد تومان واریز شده است که این موضوع در راستای ماندگاری مرزنشینان در مناطق مرزی و تقویت نقش آنان در فعالیتهای اقتصادی مرز انجام میشود.
ضرورت حمایت و پشتیبانی از مرزنشینان
شهرکی بیان کرد: نمیتوان از افرادی که در مرز زندگی میکنند انتظار داشت صرفاً در محل مرز حضور داشته باشند و فعالیت اقتصادی و تجارت انجام شود، اما در مقابل، آسیبهای احتمالی آن متوجه خود آنان باشد؛ به همین دلیل سهمی برای این خانوارها در نظر گرفته شده تا از آن استفاده کنند.
وی با اشاره به مدیریت یکپارچه مرزها گفت: مرزها زیر نظر استانداری مدیریت میشوند و استاندار، مدیر مرزی را تعیین میکند و موضوعات مختلف از جمله مسائل امنیتی و اقتصادی مرز تحت مدیریت قرار دارد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان تأکید کرد: مدیریت یکپارچه مرز به معنای نادیده گرفتن وظایف سایر دستگاهها نیست و هر دستگاه همچنان وظایف تخصصی خود را انجام میدهد.
شهرکی درباره نحوه فعالیت دستگاههای مختلف در مرز نیز گفت: در حوزه صنعت، معدن و تجارت، وظیفه اصلی ما صدور مجوز است و مجوز صادرات برای ما در مدت یک روز صادر میشود، اما پس از آن دستگاههای دیگر در مسیر صادرات وظایف خود را انجام میدهند.
وی افزود: گمرک وظایف مربوط به خود را دارد، مرزبانی کنترلهای امنیتی را انجام میدهد و دستگاههای دیگر نیز موضوعاتی مانند استاندارد را پیگیری میکنند.
شهرکی خاطرنشان کرد: روند انجام امور نسبت به گذشته روانتر شده است؛ بهعنوان نمونه، در گذشته هم بهداشت و هم استاندارد کنترلهایی را انجام میدادند، اما اکنون این فرآیند با انجام یک آزمایش، سرعت بیشتری پیدا کرده است.
وی همچنین درباره وضعیت تعاونیها گفت: امیدواریم وزارت تعاون در زمینه تعیین تکلیف تعاونیها و رفع مشکلات مالیاتی آنان اقدامات لازم را انجام دهد و چنانچه کمکی در این زمینه نیاز باشد، مجموعه صنعت، معدن و تجارت استان در خدمت تعاونیها خواهد بود.
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