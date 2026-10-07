۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۶:۰۸

فائضی- اله ربی

مانور «صلابت زاگرس» در شیراز

مانور «صلابت زاگرس» با سناریوی وقوع زمین‌لرزه ۶.۷ ریشتری و پیامدهای ثانویه آن در شیراز و شهر صدرا برگزار شد.

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