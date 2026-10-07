استانها فارس ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۶:۰۸ دریافت تصاویر فائضی- اله ربی مانور «صلابت زاگرس» در شیراز مانور «صلابت زاگرس» با سناریوی وقوع زمینلرزه ۶.۷ ریشتری و پیامدهای ثانویه آن در شیراز و شهر صدرا برگزار شد. برچسبها شیراز مانور ایمنی مانور امداد و نجات مانور زلزله استانداری فارس مدیریت بحران عکس استانها مطالب مرتبط توان امدادی فارس در مانور «صلابت زاگرس» سنجیده شد استمرار مانورهای بحران تابآوری فارس را افزایش میدهد انسداد ۹ ساعته محور شیراز-صدرا برای اجرای مانور زلزله آمادگی آبفا فارس برای تأمین آب در شرایط بحران آزمایش شد صدای انفجار در شیراز و صدرا بخشی از مانور «صلابت زاگرس» است آمادگی شهرداری شیراز برای مقابله با بحران مطلوب است مانور تابآوری خرمرود شیراز
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