توان امدادی فارس در مانور «صلابت زاگرس» سنجیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا غلامی در تشریح مانور «صلابت زاگرس» گفت: این مانور با دستور استاندار فارس و با هدف سنجش توان عملیاتی دستگاه‌ها، ارتقای هماهنگی بین‌بخشی و ارزیابی مدیریت بحران در شرایط اضطراری در شهر صدرا اجرا می‌شود.

وی افزود: سناریوی این مانور بر اساس وقوع زلزله ۶.۷ ریشتری و پیامدهای ثانویه بحران‌ساز طراحی شده و هدف اصلی آن ارزیابی توان دستگاه‌های امدادی و خدماتی، شناسایی نقاط قوت و ضعف فرآیند امدادرسانی و ارتقای تاب‌آوری شهری است.

مدیرکل مدیریت بحران استان فارس با اشاره به حضور دستگاه‌های اجرایی، تیم‌های عملیاتی و واحدهای خدماتی در منطقه مانور گفت: نتایج این تمرین می‌تواند زمینه‌ساز کاهش خسارات و افزایش هماهنگی دستگاه‌ها در زمان وقوع حوادث واقعی باشد.

غلامی از شهروندان صدرا خواست ضمن حفظ آرامش و خونسردی، با نیروهای امدادی، پلیس و عوامل مدیریت بحران همکاری کنند و از تجمع در محل اجرای عملیات خودداری کنند.

وی همچنین از پایش لحظه‌ای عملکرد دستگاه‌های مسئول در جریان این مانور خبر داد و گفت: نتایج به‌دست‌آمده مبنای بازنگری در برنامه‌های پدافند غیرعامل و ارتقای زیرساخت‌های ایمنی استان قرار خواهد گرفت.