  1. استانها
  2. فارس
۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۳

توان امدادی فارس در مانور «صلابت زاگرس» سنجیده شد

توان امدادی فارس در مانور «صلابت زاگرس» سنجیده شد

شیراز- مدیرکل مدیریت بحران استان فارس از برگزاری مانور «صلابت زاگرس» با سناریوی وقوع زمین‌لرزه ۶.۷ ریشتری و پیامدهای ثانویه آن در شیراز و شهر صدرا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا غلامی در تشریح مانور «صلابت زاگرس» گفت: این مانور با دستور استاندار فارس و با هدف سنجش توان عملیاتی دستگاه‌ها، ارتقای هماهنگی بین‌بخشی و ارزیابی مدیریت بحران در شرایط اضطراری در شهر صدرا اجرا می‌شود.

وی افزود: سناریوی این مانور بر اساس وقوع زلزله ۶.۷ ریشتری و پیامدهای ثانویه بحران‌ساز طراحی شده و هدف اصلی آن ارزیابی توان دستگاه‌های امدادی و خدماتی، شناسایی نقاط قوت و ضعف فرآیند امدادرسانی و ارتقای تاب‌آوری شهری است.

مدیرکل مدیریت بحران استان فارس با اشاره به حضور دستگاه‌های اجرایی، تیم‌های عملیاتی و واحدهای خدماتی در منطقه مانور گفت: نتایج این تمرین می‌تواند زمینه‌ساز کاهش خسارات و افزایش هماهنگی دستگاه‌ها در زمان وقوع حوادث واقعی باشد.

غلامی از شهروندان صدرا خواست ضمن حفظ آرامش و خونسردی، با نیروهای امدادی، پلیس و عوامل مدیریت بحران همکاری کنند و از تجمع در محل اجرای عملیات خودداری کنند.

وی همچنین از پایش لحظه‌ای عملکرد دستگاه‌های مسئول در جریان این مانور خبر داد و گفت: نتایج به‌دست‌آمده مبنای بازنگری در برنامه‌های پدافند غیرعامل و ارتقای زیرساخت‌های ایمنی استان قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 6970745

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها