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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۴۵

استمرار مانورهای بحران تاب‌آوری فارس را افزایش می‌دهد

استمرار مانورهای بحران تاب‌آوری فارس را افزایش می‌دهد

شیراز- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس بر استمرار تمرین‌های مدیریت بحران برای افزایش آمادگی مردم و دستگاه‌های اجرایی و ارتقای تاب‌آوری استان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد احمدزاده عصر چهارشنبه در حاشیه برگزاری نخستین مانور تمام‌عیار استان فارس با اشاره به اهمیت مدیریت بحران گفت: نقش مردم در مواجهه با بحران‌ها بسیار تعیین‌کننده است و این مانورها با هدف ارتقای آمادگی جامعه و افزایش سرعت عمل و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی برگزار می‌شود.

وی افزود: برگزاری تمرین‌های مدیریت بحران در مدیریت بهینه حوادث طبیعی و کاهش خسارات احتمالی نقش کلیدی دارد و در این مانور نیز آمادگی دستگاه‌های مختلف به شکل فعالانه و چشمگیری دنبال می‌شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس با تأکید بر ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ آمادگی در جامعه گفت: آنچه در مدیریت بحران اهمیت راهبردی دارد، تداوم و استمرار این تمرین‌هاست؛ چراکه آموزش مستمر مردم و دستگاه‌های خدمات‌رسان می‌تواند سطح تاب‌آوری استان را در شرایط اضطراری ارتقا دهد.

احمدزاده ادامه داد: ارزیابی دقیق عملکرد دستگاه‌ها در میدان عمل، یکی از اهداف مهم برگزاری این مانورهاست تا نقاط قوت و ضعف در فرآیند پاسخ به حوادث شناسایی و برای رفع آنها برنامه‌ریزی شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اولویت استانداری فارس، هوشمندسازی و تقویت زیرساخت‌های پاسخ به بحران است تا با استفاده از ظرفیت حداکثری دستگاه‌ها و مشارکت عمومی، کمترین آسیب در حوادث احتمالی به استان وارد شود.

کد مطلب 6971265

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