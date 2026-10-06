انسداد ۹ ساعته محور شیراز-صدرا برای اجرای مانور زلزله

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس فارس در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: محور بزرگراه شهید سلیمانی در مسیر شیراز به صدرا، چهارشنبه ۱۵ مهرماه از ساعت ۵ صبح تا ۱۴ به‌دلیل اجرای مانور مقابله با مخاطرات طبیعی مسدود خواهد بود.

بر اساس این اطلاعیه، انسداد این محور از تقاطع زیرگذر واقع در کیلومتر ۶ محور شیراز-مرودشت اعمال می‌شود و تردد خودروها در این مسیر در بازه زمانی اعلام‌شده امکان‌پذیر نخواهد بود.

همچنین مرکز اطلاع‌رسانی پلیس فارس اعلام کرد: رانندگان و شهروندانی که قصد تردد به شهر صدرا را دارند، می‌توانند از مسیر جایگزین کمربندی شمالی و بزرگراه دکتر حسابی استفاده کنند.

پلیس فارس از شهروندان خواست با رعایت مسیرهای جایگزین و همکاری با عوامل اجرایی، در اجرای این مأموریت همکاری کنند.