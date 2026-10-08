آمادگی آبفا فارس برای تأمین آب در شرایط بحران آزمایش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شبانی با اشاره به اقدامات شرکت آب و فاضلاب استان فارس در برگزاری مانور صلاب زاگرس گفت: با استقرار چادرهای مدیریت بحران، تجهیزات و امکانات موردنیاز و نیروهای عملیاتی، ظرفیت‌های آبفا فارس برای پشتیبانی از عملیات آبفا شیراز فعال شد.

وی افزود: در سناریوی وقوع زلزله ۶.۷ ریشتری، تأمین آب سایت مانور بر عهده شرکت‌های آبفا فارس و شیراز بود و تانکرهای آبرسانی، دستگاه‌های تصفیه آب و خودروهای سیار پایش کیفیت بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده به کار گرفته شدند.

مدیرعامل آبفا فارس ادامه داد: این تجهیزات برای تأمین نیازهای آبرسانی و کنترل کیفیت آب در شرایط بحران به کار گرفته شدند و همکاری دو شرکت، ظرفیت پشتیبانی متقابل، سرعت اعزام نیرو و تجهیزات و هماهنگی میان بخش‌های ستادی و عملیاتی را در شرایط اضطراری به‌صورت عملی مورد آزمون قرار داد.