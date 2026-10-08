آمادگی شهرداری شیراز برای مقابله با بحران مطلوب است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن اسدی با اشاره به مشارکت شهرداری شیراز در برگزاری مانور «صلابت زاگرس» گفت: این رزمایش بر اساس سناریوی وقوع زمین‌لرزه ۶.۷ ریشتری طراحی شده و مجموعه مدیریت شهری شیراز با اتکا به تمهیدات پیش‌بینی‌شده، ظرفیت‌های عملیاتی خود را در محل مانور مستقر کرده است.

وی افزود: نیروهای مناطق ۱۲گانه شهرداری، معاونت محیط‌زیست و خدمات شهری و سازمان‌های آتش‌نشانی و خدمات ایمنی، مدیریت پسماند، مدیریت آرامستان‌ها، ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی، سیما، منظر و فضای سبز شهری و عمران و بازآفرینی فضاهای شهری در این رزمایش حضور دارند.

اسدی با اشاره به فعال‌سازی ساختار آماده‌باش مدیریت شهری شیراز گفت: بر اساس سناریوی حادثه و تماس‌های برقرارشده با سامانه ۱۲۵، ظرفیت لازم برای آواربرداری، اطفای حریق، استقرار مواکب امدادرسانی و ارائه خدمات مرتبط با فوتی‌های احتمالی پیش‌بینی و فراهم شده است.

شهردار شیراز ادامه داد: سرویس‌های بهداشتی سیار، نانوایی‌های سیار و سایر تجهیزات مورد نیاز برای پشتیبانی از شرایط بحرانی نیز در این مانور پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به ارزیابی میدانی نیروها و تجهیزات شهرداری شیراز بیان کرد: سطح آمادگی تجهیزات و نیروهای شهرداری مطلوب و رضایت‌بخش است و این ارزیابی میدانی می‌تواند به افزایش هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مختلف کمک کند.

اسدی، شناسایی نقاط ضعف را یکی از اهداف اصلی برگزاری مانورهای مدیریت بحران دانست و گفت: ارزیابی دقیق عملکرد سازمانی و شناسایی نقاط ضعف از رسالت‌های مهم چنین مانورهایی است؛ بر همین اساس، بازرسان ویژه از جمله مدیرکل بازرسی شهرداری شیراز به صورت میدانی فرآیندها را ارزیابی می‌کنند.

وی اضافه کرد: استقرار دستگاه‌ها به چند ساعت برگزاری مانور محدود نشده و از چند روز گذشته تجهیزات و نیروهای شهرداری در محل مستقر شده‌اند تا توان واقعی مدیریت شهری در مواجهه با مخاطراتی مانند زلزله و سیل مورد سنجش قرار گیرد.

شهردار شیراز تأکید کرد: شناسایی و رفع نواقص در جریان این ارزیابی‌ها می‌تواند زمینه ارائه خدمات بهتر و افزایش آمادگی مدیریت شهری در مواجهه با بحران‌های واقعی را فراهم کند.