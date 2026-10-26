استانها سیستان و بلوچستان ۴ آبان ۱۴۰۵ - ۲۳:۱۱ دریافت تصاویر محدثه وکیلی مراسم با شکوه «محفل» در شهر زاهدان مراسم با شکوه «محفل» قرآنی با حضور قاریان برجسته در شهر زاهدان برگزار شد. برچسبها زاهدان برنامه محفل محفل انس با قرآن کریم حامد شاکر نژاد احمد ابوالقاسمی وحدت شیعه و سنی عکس استانها مطالب مرتبط خاطره داور محفل از ایام جنگ رمضان تا بعثت پیامبر اسلام(ص) لحظاتی از قرائت استاد «حمید شاکرنژاد» در تجمع مردمی زاهدان آغاز برنامه قرآنی «محفل» در شهر زاهدان حال و هوای باشکوه «محفل» در شهر زاهدان محفل زاهدان: قرآن زنده باد؛ اسلام زنده باد
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