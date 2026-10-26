۴ آبان ۱۴۰۵ - ۲۳:۱۱

محدثه وکیلی

مراسم با شکوه «محفل» در شهر زاهدان

مراسم با شکوه «محفل» قرآنی با حضور قاریان برجسته در شهر زاهدان برگزار شد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha