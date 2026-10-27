واکسیناسیون نزدیک به ۲ هزار رأس دام در مهرستان

ناصر رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در جریان این عملیات، یک‌هزار و ۹۱۰ رأس دام سبک و سنگین علیه بیماری تب برفکی واکسینه شدند که شامل یک‌هزار و ۸۷۰ رأس دام سبک و ۴۰ رأس دام سنگین است.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان مهرستان افزود: در کنار اجرای برنامه واکسیناسیون، آموزش‌های چهره‌به‌چهره با موضوع راه‌های انتقال، علائم و روش‌های پیشگیری از بیماری هاری نیز به دامداران ارائه شد و دو قلاده سگ نیز علیه این بیماری واکسینه شدند.

وی با تأکید بر اهمیت پیشگیری و مراقبت‌های بهداشتی در مناطق روستایی و عشایری، همکاری دامداران با اکیپ‌های دامپزشکی را در کنترل بیماری‌های دامی، حفظ سلامت دام‌ها و پیشگیری از بیماری‌های مشترک انسان و حیوان ضروری دانست.